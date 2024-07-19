Microsoft анонсировал ИИ-модель, которая поможет при работе с таблицами Excel

Компания Microsoft анонсировала большую языковую модель SpreadsheetLLM, которая предназначена для управления электронными таблицами при помощи текстовых запросов на естественном языке. Пока что продукт компании находится на стадии исследования.

SpreadsheetLLM анализирует и интерпретирует данные в электронных таблицах при помощи ИИ, решая большинство связанных с ними задач. Инструмент содержит компонент SheetCompressor, который сжимает электронные таблицы для их передачи ИИ-модели. Он состоит из трех модулей: первый анализирует структуру таблицы и отбрасывает нетабличное содержимое, второй преобразует данные в более эффективное представление, а третий агрегирует данные.

Модель включает фреймворк Chain of Spreadsheet (CoS) для анализа содержимого нескольких таблиц. SpreadsheetLLM может работать со структурированными и неструктурированными данными электронных таблиц.

У ИИ-модели есть некоторые ограничения: она игнорирует цвета ячеек и не осуществляет семантического сжатия для содержимого ячеек, выраженного естественным языком. Но основная задача разработанного решения Microsoft — не заменить человека, а оказать ему помощь в финансах, бухгалтерском учете и других областях, связанных с обработкой данных.