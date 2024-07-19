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19 июля, 2024
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Саудовская Аравия заключила контракт с немецкой Lilium на закупку 100 «летающих такси»

Lilium

Национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia Group подписал с немецкой компанией Lilium N.V. соглашение на закупку 100 электрических «летающих такси» с вертикальными взлетом и посадкой (eVTOL), которые все еще находятся в разработке.

Официально стоимость заказа не разглашается, но компания отмечает, что это крупнейшая сделка на Ближнем Востоке по поставке летательных аппаратов с электрическими батареями. Соучредитель Lilium Дэниел Виганд сообщил агентству Reuters, что стоимость всего заказа, включая опционы, составила около $700 млн. На полученные средства Lilium сможет завершить разработку и сертификацию машины, а также запустить ее в производство.

Сообщается, что в соглашение входит фиксированный заказ на 50 летательных аппаратов с возможностью приобретения еще 50 позднее. Машины планируются использовать для региональных перевозок, развития туризма и обслуживания паломников.

Аэротакси Lilium — это достаточно тихий, экологически чистый и неприхотливый в обслуживании воздушный транспорт, намного более дешевый в эксплуатации, чем традиционные вертолеты. Поставки первых «летающих такси» вместимостью до шести человек запланированы на 2026 год, дальность полета составит до 175 км, а скорость — до 250 км/ч.

Несмотря на то, что электролеты еще находятся в разработке, Lilium в общей сложности заключила 106 предварительных контрактов на поставку в будущем летающих такси, 76 опциональных договоренностей и подписала около 600 меморандумов о соглашении с возможностью перевести их в разряд договоров. Ожидается, что немецкий завод Lilium, который пока не построен, будет выпускать до 400 летающих такси в год.

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