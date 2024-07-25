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25 июля, 2024
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Картографический сервис Apple Maps стал доступен в веб-версии

Apple Maps

Компания Apple запустила веб-версию своего картографического сервиса Apple Maps (Apple Карты). Пока что сервис работает в рамках бета-тестирования, но все желающие уже могут опробовать его сами — достаточно перейти на страницу beta.maps.apple.com.

В веб-версии пользователи могут изучать карту, прокладывать маршруты для поездок и прогулок, и искать места. Делиться местами с людьми или передавать их на другие устройства пока нельзя.

В веб-версии Apple Maps реализована большая часть возможностей, доступных в приложении для iOS, включая функцию просмотра путеводителей, получения информации об организациях на карте и др. В ближайшие месяцы список функций обещают расширить. Например, появятся 3D-панорамы и возможность оформления доставки из выбранного заведения.

Веб-версия Apple Maps не требует привязки к аккаунту Apple ID — сервисом может воспользоваться даже владелец Android-устройства. На данное время Apple Maps можно открыть в браузерах Safari, Google Chrome и Microsoft Edge. Пока что есть поддержка только английского языка, в будущем Apple планирует расширить количество доступных языков, браузеров и платформ.

Все разработчики, использующие инструмент Apple MapKit JS, также могут задействовать веб-версию Apple Maps в своих продуктах. Когда сервис выйдет из беты, пока неизвестно.

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