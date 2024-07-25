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25 июля, 2024
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Убытки компаний из Fortune 500 из-за сбоя CrowdStrike составят $5,4 млрд

CrowdStrike

По подсчетам киберстраховщика Parametrix, глобальный сбой в IT-инфраструктуре из-за ошибки в программном обеспечении CrowdStrike, затронул четверть компаний списка Fortune 500 и в среднем обошелся каждой из них в $43,6 млн. В сумме это составляет $5,4 млрд.

Проблема затронула все авиакомпании из списка Fortune 500, а также примерно 75% ведущих банков и организаций в области здравоохранения. Общие застрахованные убытки по всем компаниям Fortune 500 составили от $540 млн до $1,08 млрд.

Сектор здравоохранения понес наибольший совокупный урон — порядка $1,9 млрд. Убытки банковского сектора оцениваются в $1,149 млрд. Авиакомпании потеряли примерно $860 млн. Производственный сектор – $36 млн.

Одной из наименее пострадавших отраслей оказался сектор IT: проблемы были у 21% компаний. Это объясняется тем, что большинство их решений работает на Linux, а не Windows. Это положительный момент, поскольку сбои в работе компаний технологического сектора породили бы еще больший волновой эффект — в данный сектор входят крупнейшие поставщики услуг в мире, отметили в Parametrix.

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