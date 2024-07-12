Работу огромного экрана MSG Sphere в Лас-Вегасе обеспечивает оборудование Nvidia

Развлекательный центр MSG Sphere в Лас-Вегасе называют крупнейшим в мире сферическим сооружением. Внешняя и внутренняя поверхности центра представляют собой светодиодные дисплеи общей площадью около 70 тыс. м². Внутренний имеет разрешение 16K, а внешний составлен из 1,2 млн. блоков, в каждом из которых размещены 48 светодиодов.

Компания Nvidia поделилась информацией о том, что работу этой системы обеспечивает ее оборудование. Это 150 графических процессоров RTX A6000, каждый из которых включает более 10 тысяч ядер и 48 Gb видеопамяти и потребляет 300 Вт энергии. В общей сложности — 1 612 800 ядер, 7200 Gb памяти типа GDDR6 и 45 000 Вт энергопотребления.

За надежное сетевое подключение отвечают процессоры обработки данных BlueField и сетевые карты ConnectX-6 Dx. Кроме того, программные решения DOCA Firefly Service и Rivermax, предназначенные для потоковой передачи данных, гарантируют что все панели будут работать как единое синхронизированное пространство.

Возможно, что подобной информацией Nvidia хочет повысить узнаваемость своего бренда в мире. По результатам исследования консалтинговой компании Interbrand, Nvidia не входит даже в сотню самых узнаваемых брендов в мире. Аналитики считают, что восхождение Nvidia на вершину рейтинга самых дорогих компаний мира произошло настолько быстро, что у нее не было времени укрепить узнаваемость своего бренда. Кроме того, ресурсы в это направление особо не вкладывались.