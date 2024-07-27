Intel запустит OTT-трансляцию в разрешении 8K из Парижа

Компания Intel собирается впервые запустить OTT-трансляцию в разрешении 8K с Олимпийских игр в Париже. Задачу с гигантским потоком данных компания планирует решить посредством сжатия из изначальных 48 Гбит/с до 40-60 Мбит/с. Intel объявила о сотрудничестве с OBS (Olympic Broadcasting Services) и другими компаниями с целью представить новые инновационные возможности искусственного интеллекта. Так, например, серверы для обработки данных с Олимпиады базируются на процессорах Xeon Scalable четвертого и пятого поколений, которые оснащены усовершенствованным ускорителем для искусственного интеллекта Intel AMX.

Камеры на некоторых объектах Олимпийских игр будут вести прямую трансляцию в формате 8K со скоростью 60 кадров в секунду в формате высокой четкости (HDR) с битрейтом 48 Гбит/с в сочетании с 32 аудиоканалами. Специально разработанный кодер, работающий на базе новейших процессоров Intel Xeon пятого поколения, будет обрабатывать поступающий контент менее чем за 400 миллисекунд и распространять его по интернету в течение нескольких секунд. Принимающие компьютеры на базе процессоров Intel Core i9 с графическими процессорами Intel Arc и ноутбуки на базе процессоров Intel Core Ultra 9 будут декодировать контент OBS в режиме реального времени, а затем отобразят видеопоток на телевизоре, поддерживающем разрешение 8K.