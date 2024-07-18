HMD Skyline – смартфон с высокой ремонтопригодностью и режимом Detox

Компания HMD Global представила смартфон под названием Skyline. Аппарат получил узнаваемый дизайн в стиле смартфонов Nokia Lumia. HMD Skyline отличается высоким уровнем ремонтопригодности. Для его разборки достаточно лишь одной отвертки, а чтобы снять заднюю крышку, нужно открутить лишь одно крепление на нижнем торце. Например, заменить экран и батарею можно менее чем за 10 минут. Запчасти для ремонта будет продавать iFixit.

Смартфон получил 6,55-дюймовый pOLED-экран с разрешением HD+, частотой обновления 144 Hz и пиковой яркостью до 1000 нит. Для защиты дисплея используется стекло Corning Gorilla Glass 3. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 7s Gen 2, который работает в сочетании с 8/12 Gb ОЗУ и накопителем на 128/256 Gb. Есть слот для карт microSD.

Основная камера получила 108 Мп датчик (автофокус, OIS), сверхширокоугольный модуль на 13 Мп и телеобъектив 50 Мп с 2х оптическим зумом. Фронтальная камера разрешением 50 Мп (автофокус). Для повышения качества снимков используются технология AI Capture Fusion. Поддерживается запись видео в 4K с пространственным звуком OZO Audio.

Аккумулятор емкостью 4600 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 33 Вт, беспроводную на 15 Вт и реверсивную на 5 Вт. Смартфон получил специальный режим Detox, который позволит пользователю на время блокировать часть приложений, например, ограничить уведомления из социальных сетей. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, A-GPS, nano-SIM, e-SIM, порт USB Type-C, два динамика и минимальная водозащита IP54. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Смартфон работает на Android 14 с фирменной оболочкой Balance Interface. Обещаны два года обновлений ОС, патчи безопасности будут выпускать три года.

HMD Skyline в черном и розовом цветах корпуса поступит в продажу по цене от $499. Адаптер для зарядки придется покупать отдельно. Цены на запчасти для самостоятельного ремонта: экран — $95, задняя панель – $30, аккумулятор — $25, USB-порт — $20.