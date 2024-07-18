Canon выпустил беззеркальные камеры EOS R1 и EOS R5 Mark II с двумя процессорами

Компания Canon представила две флагманские беззеркальные камеры: EOS R1 и EOS R5 Mark II. Обе модели ориентированы на профессиональное использование.

Canon EOS R1 получила полнокадровый сенсор с обратной засветкой (BSI) и разрешением 24,2 Мп, который позволяет делать снимки высокого качества в условиях плохой освещенности.

В дополнение к центральному процессору Digic X, камера оснащена вспомогательным чипом Digic Accelerator, отвечающий за анализ данных с помощью машинного обучения. Это позволяет EOS R1 автоматически распознавать объекты (люди, лица, собаки, кошки, птицы, лошади, машины, мотоциклы и поезда), фокусироваться на них и отслеживать их перемещение в кадре. Несмотря на то, что в камере используется 24,2 Мп сенсор, при необходимости EOS R1 способна выдавать изображения с разрешением до 96 Мп, но только в формате JPEG.

Для фокусировки по взгляду используется электронный видоискатель, выполненный по технологии OLED, с 9,44 млн. пикселей и увеличением 0,9x. Реализована поддержка функции Eye Control AF, которая позволяет фотографу перемещать область автофокуса через видоискатель. Алгоритмы на базе искусственного интеллекта улучшают работу автофокуса и используются для подавления шумов.

Производитель позиционирует EOS R1 как самую быструю модель компании. Она способна снимать на скорости до 40 к/сек, создавая изображения в формате RAW с полным разрешением и автофокусом, при использовании электронного затвора. При использовании механического затвора скорость съемки может достигать 12 к/сек. Камера может делать до 20 к/сек в режиме серийной съемки с полусекундным предварительным захватом изображения.

Предусмотрены два слота для карт памяти CFexpress Type B, оба используют стандарт CFexpress 2.0. Есть полноразмерный порт HDMI и разъемы для микрофона и наушников. Камера способна записывать 4K-ролики на скорости до 60 fps, а в формате RAW — вплоть до 6K, предусмотрена и поддержка C-Log2. Для контроля процесса съемки имеется 3,2-дюймовый ЖК-дисплей.

Другая новинка, камера EOS R5 Mark II, получила 45 Мп полнокадровый сенсор с обратной засветкой и может снимать фото со скоростью до 30 к/сек. Функция масштабирования позволяет увеличить 45-мегапиксельные снимки до 179 Мп, только в формате JPEG. В камере задействован электронный видоискатель с 5,76 млн. пикселей и увеличением 0,76x. Остальные характеристики те же: тот же набор процессоров, технология фокусировки взглядом, поддержка формата записи видео C-Log2 и т.д.

Canon EOS R1 поступит в продажу осенью этого года по цене $6299, EOS R5 Mark II — в августе за $4299.