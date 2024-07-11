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11 июля, 2024
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Google упростил перенос фото и видео с Android на iOS

Google

В 2021 году был запущен сервис, который позволял перенести фото и видео с iCloud Photos в Google Photos, теперь появилась возможность выполнения обратной процедуры. Для тех пользователей, кто планирует перейти с Android-смартфона на iPhone, Google совместно с Apple создали новый способ переноса контента из облачного хранилища Google Photos в библиотеку iCloud. Сотрудничество компаний стало частью проекта Data Transfer Project — инициативы с открытым исходным кодом, ориентированной на перенос данных между разными онлайн-платформами.

Передача фото и видео из Google Photos в iCloud Photos уже работает в некоторых странах. В ближайшие недели она станет доступна пользователям из более чем 240 стран и регионов. Отправка данных осуществляется напрямую из одного облачного сервиса в другой без необходимости локально скачивать фото и видео.

Как перенести фото и видео из Google Photos в iCloud Photos:

  • Запустите «Google Архиватор»;
  • Выберите нужные альбомы и нажмите «Продолжить», предоставив сервису необходимы разрешения;
  • Войдите с помощью аккаунта Google;
  • Выберите «Apple — iCloud Photos» в качестве сервиса, куда будет выполнен перенос данных;
  • Авторизуйтесь с помощью Apple ID (Apple Account);
  • Дайте разрешение на перенос данных.

Процесс может занять от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от объема. При этом, после переноса, данные не удаляются из Google Photos. Поддерживаемые форматы фото: jpg, .png, .gif, .webp, .avif, большинство файлов RAW. Поддерживаемые форматы видео: mp4, .mov, .m4v, .mpg, mkv, .mod, .mmv, avi, .divx, .tod, .wmv, .asf, .3gp, .3g2, .m2t, .m2ts и .mts.

Дополнительная информация по переносу доступна на сайтах Apple и Google.

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