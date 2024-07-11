За первое полугодие 2024 года на «Женскую горячую линию» поступило 412 обращений

Служба, созданная по инициативе Azercell, оказывает поддержку девушкам и женщинам, оказавшимся в кризисных и социально-опасных жизненных условиях, а также столкнувшимся с физическим или моральным насилием.

Служба «Женская горячая линия» представила отчет о своей деятельности с января по июнь 2024 года. За указанный период в службу поступило 412 обращений. Обращения охватывали вопросы юридической помощи (163), развода (45), социально-материального благополучия (39), домашнего насилия (34), предоставления убежища (21), трудовой эксплуатации (15), обеспечении права на медицинскую помощь (9), кибербуллинг (7) и другие (79).

Обратившимся на «Женскую горячую линию» оказывается социальная поддержка на основе доступа к юридическим и медицинским услугам, информации о трудоустройстве, а также оценки семейно-бытовых условий профессиональными сотрудниками. Опытные психологи, социальные работники и юристы службы оказывали первичную помощь обратившимся женщинам, а при необходимости перенаправляли их в соответствующие государственные органы, общественные юридические консультации, реабилитационные центры, приюты и местные НПО, предоставляющие юридические консультации.

Созданная по инициативе и при поддержке Azercell «Женская горячая линия» оказывает поддержку девушкам и женщинам, оказавшимся в кризисных и социально-опасных жизненных условиях, а также столкнувшимся с физическим или моральным насилием. Проект реализуется командой Общественного Объединения Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək».

С круглосуточной службой «Женская горячая линия» можно связаться по короткому номеру 116111, через социальные сети Facebook и Instagram, а также онлайн-чат на сайте Общественного объединения.