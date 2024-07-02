Команда Nar одержала победу в соревновании «Брейн-ринг»

В результате напряженной борьбы, продолжавшейся 5 месяцев, команда Nar стала победителем 23-го сезона «Брейн-ринг». Всего в этом сезоне «Брейн-ринга» приняли участие 20 команд. В финале «Nar» одолел команду «Гянджа» со счетом 2:0. Команда Nar имеет зарекомендовавшую себя репутацию: 4-кратный чемпион Азербайджана и 6-кратный победитель Кубка Nar, учрежденного мобильным оператором.

Nar поддерживает интеллектуальные игры в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности. Nar уже более 10 лет является главным партнером интеллектуального соревнования «Брейн-ринг». Цель этого партнерства — продвижение образовательных инициатив в стране.