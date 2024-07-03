Представлен ультрабук LG Gram SuperSlim 2024

Компания LG представила сверхлегкий ноутбук LG Gram SuperSlim 2024, вес которого составляет 990 гр. Устройство получило сертификацию платформы Intel Evo.

Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1920 × 1080 пикселей, заявляется 100% охват цветового пространства DCI-P3 и сертификация VESA DisplayHDR True Black 500.

В основе LG Gram SuperSlim 2024 лежит 14-ядерный и 18-поточный процессор Intel Ultra 5 125H, объем оперативной памяти LPDDR5X-7467 составляет 16 Gb, емкость твердотельного накопителя PCIe 4.0 — 512 Gb. Имеется второй слот для подключения NVMe-накопителя.

Автономность обеспечивает батарея на 60 Вт ч. Производитель утверждает, что одного заряда аккумулятора хватит до 20,5 часа работы устройства. Ноутбук оснащен двумя портами USB4, портом USB 3.2 Type-C, а также разъемом 3,5 мм. Есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, веб-камера Full HD, два динамика мощностью по 2 Вт каждый, а также два усилителя, которые повышают общую мощность звука до 5 Вт.

Цена LG Gram SuperSlim 2024 составляет в $1399,99. До 31 июля ультрабук будет предлагаться со скидкой, за $799,99.