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4 июля, 2024
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Представлен ультрабук LG Gram SuperSlim 2024

LG Gram SuperSlim 2024

Компания LG представила сверхлегкий ноутбук LG Gram SuperSlim 2024, вес которого составляет 990 гр. Устройство получило сертификацию платформы Intel Evo.

Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1920 × 1080 пикселей, заявляется 100% охват цветового пространства DCI-P3 и сертификация VESA DisplayHDR True Black 500.

В основе LG Gram SuperSlim 2024 лежит 14-ядерный и 18-поточный процессор Intel Ultra 5 125H, объем оперативной памяти LPDDR5X-7467 составляет 16 Gb, емкость твердотельного накопителя PCIe 4.0 — 512 Gb. Имеется второй слот для подключения NVMe-накопителя.

Автономность обеспечивает батарея на 60 Вт ч. Производитель утверждает, что одного заряда аккумулятора хватит до 20,5 часа работы устройства. Ноутбук оснащен двумя портами USB4, портом USB 3.2 Type-C, а также разъемом 3,5 мм. Есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, веб-камера Full HD, два динамика мощностью по 2 Вт каждый, а также два усилителя, которые повышают общую мощность звука до 5 Вт.

Цена LG Gram SuperSlim 2024 составляет в $1399,99. До 31 июля ультрабук будет предлагаться со скидкой, за $799,99.

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