Honor X60 Plus: большой объем памяти и аккумулятор на 6000 мАч

Компания Honor представила в Китае смартфон среднего уровня под названием X60 Plus, который получил большой объем памяти и емкий аккумулятор. Аппарат оснащен 6,77-дюймовым IPS-экраном с разрешением 720 x 1610 пикселей и частотой обновления 120 Hz.

Honor X60 Plus построен на базе процессора Snapdragon 4 Gen 2, он получил 12 Gb оперативной памяти (+8 Gb виртуальной) и до 512 Gb встроенной флеш-памяти UFS 3.1.

Основная камера двойная с датчиками на 50 и 2 Мп, селфи-камера разрешением 5 Мп. Смартфон получил аккумуляторную батарею емкостью 6000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 35 Вт. Есть боковой сканер отпечатков пальцев, аудиоразъем 3,5 мм и защита от брызг воды (IP64). Габариты составляют 166,9 х 76,8 х 8,24 мм, вес — 198 гр. Устройство работает под управлением Android 14 с оболочкой Magic OS. Смартфон будет предложен в трех цветах корпуса: Phantom Night Black, Moon Shadow White и Wonderland Green.

Цены на Honor X60 Plus: 12/256 Gb — $206, 12/512 Gb — $234.