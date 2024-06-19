Philips представил две Bluetooth-колонки в винтажном дизайне

Китайская компания TPV Technology выпустила в Индии под маркой Philips две новые беспроводные колонки. Модели TAS2218 и TAS222 выполнены в деревянных корпусах с тканевым покрытием на фронтальной панели. Несмотря на винтажный дизайн, обе модели получили современную начинку и хорошую автономность.

Модель TAS2218 получила два динамика общей мощностью 10 Вт. Модель TAS2228 отличается тем, что получила два динамика общей мощностью 20 Вт, что повышает качество звука. Обе колонки имеют современные возможности подключения: Bluetooth 5.0, USB вход для флешки, FM-радио и линейный вход AUX для подключения колонки, например, к телевизору. Они также поддерживают технологию True Wireless Stereo (TWS), позволяющую объединять две одинаковые модели для синхронного воспроизведения звука.

На верхней панели колонок расположена сенсорная площадка для управления воспроизведением и настройки звука. Размеры корпуса составляют 24 x 10 x ‎16,5 см. Заявленная продолжительность работы на 70% громкости должна составить порядка 6 часов. Для зарядки в корпусе встроен порт Type-C.

Philips TAS2218 и TAS2228 уже поступили в продажу в Индии по цене $53 и $65 соответственно. Пока нет информации, когда обе новинки выйдут на глобальный рынок.