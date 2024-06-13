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13 июня, 2024
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Toshiba выпустила серию 4K-телевизоров C350NP от $320

Toshiba 4K C350NP

Компания Toshiba выпустила серию 4K-телевизоров C350NP, которая предлагается с экранами диагональю 43, 50, 55 и 75 дюймов. Все модели оснащены технологией Toshiba Regza Engine ZR, повышающей качество изображения.

Toshiba 4K C350NP

Серия Toshiba 4K C350NP была специально разработана для любителей спорта и геймеров – предусмотрены режимы «Спорт» и «Игра». Поддерживаются режимы ALLM (автоматический режим с низкой задержкой), VRR (переменная частота обновления) и e-ARC (улучшенный обратный канал звука).

Три модели оборудованы динамиками мощностью 24 Вт, 75-дюймовая модель — динамиками мощностью 36 Вт. Есть поддержка технологий Regza Power Audio, Dolby Audio, Dolby Atmos и DTSX. Телевизоры оснащены Google TV для быстрого доступа к разнообразному контенту. Возможности подключения: двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.3, а также несколько портов HDMI и USB.

Цены на Toshiba 4K C350NP – от $320 до $1000. Телевизоры уже поступили в продажу.

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