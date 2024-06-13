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13 июня, 2024
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Stability AI представил ИИ-генератор изображений Stable Diffusion 3 Medium

Stable Diffusion 3 Medium

Компания Stability AI представила Stable Diffusion 3 Medium, новую модель искусственного интеллекта, предназначенную для генерации изображений по текстовому описанию. Модель является облегченной версией Stable Diffusion 3, анонсированной в феврале, которая работает через API с апреля.

С выходом новой нейросети представленная ранее большая модель переименовывается в Stable Diffusion 3 (SD3) Large — она имеет 8 млрд. параметров, тогда как у новой SD3 Medium только 2 млрд. параметров. SD3 Medium – модель очень мощная, она способна работать на потребительских видеокартах. В отличие от Stable Diffusion 3, для работы которой требуется видеокарта с 10 Gb памяти, новая модель может работать на видеокартах с 5 Gb памяти. Она может стать привлекательным вариантом для пользователей и организаций с ограниченными ресурсами, которым необходимо запустить высокоэффективную систему генерации изображений.

По словам Stability AI, SD3 Medium обладает теми же возможностями, что и SD3, но при этом работает в 2-4 раза быстрее. Модель также может генерировать изображения с более высоким разрешением, до 2048×2048 пикселей. Испробовать новую нейросеть пока можно через API, на сервере Stable Artisan через Discord. Все модели также доступны для некоммерческого использования на Hugging Face.

Stability AI также выпустила бесплатный облачный сервис под названием DreamStudio. Он позволяет пользователям генерировать изображения с помощью модели без необходимости установки какого-либо программного обеспечения.

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