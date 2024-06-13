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13 июня, 2024
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Представлены smart-часы Samsung Galaxy Watch FE

Samsung Galaxy Watch FE

Компания Samsung Electronics представила smart-часы Galaxy Watch FE. Диаметр круглого OLED-экрана составляет 1,2 дюйма. Размер у часов только один — 40 мм.

Samsung Galaxy Watch FE построены на платформе Exynos W920, имеют 1,5 Gb оперативной памяти и 16 Gb встроенной флеш-памяти. Емкость аккумулятора составляет 247 мАч. Поддерживается регистрация ЭКГ, ЧСС и SpO2.

Часы получили защиту IP68, а также водозащиту 5ATM (нырять с устройством на руке не желательно). Есть адаптеры Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, GPS и чип NFC. Работает устройство под управлением Wear OS 4 с интерфейсом OneUI Watch 5. Будут предложены три цветовых решений корпуса.

Цена базовой версии с Bluetooth составляет $200. Розничные продажи стартуют 24 июня. Позже в продаже появится версия со встроенным модемом LTE за $250.

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