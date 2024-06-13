Honor Magic V Flip: складной смартфон с большим внешним экраном

Компания Honor представила в Китае новый складной смартфон Magic V Flip с большим внешним экраном. Как отмечает производитель, смартфон должен органично дополнять образ своего владельца — этому будут способствовать обои для внешнего экрана.

Внутренний LTPO OLED-экран с диагональю 6,8 дюйма получил разрешение 2520×1080 пикселей, переменную частоту обновления от 1 до 120 Hz и ШИМ частоту 3840 Hz. Пиковая яркость достигает 3000 нит.

Внешний экран диагональю 4 дюйма также получил LTPO OLED матрицу. Разрешение составляет 1200 × 1092 пикселей, частота обновления — от 1 до 120 Hz, яркость — до 1600 нит. Есть поддержка Dolby Vision.

Honor Magic V Flip работает на базе 4-нм процессора Snapdragon 8+ Gen1, объем оперативной памяти составляет 12 или 16 Gb, емкость накопителя — 256 Gb, 512 Gb или 1024 Tb. В основную камеру входят датчик на 50 Мп (Sony IMX906, 1/1.56″, f/1.9, OIS) и 12 Мп широкоугольный модуль (f/2.2, угол обзора 112˚). Разрешение фронтальной камеры составляет 50 Мп (Sony IMX816, f/2.0). Камеры поддерживают запись видео 4K, 1080p.

Емкость аккумулятора составляет 4800 мАч. Быстрая проводная зарядка мощностью 66 Вт пополнит батарею на 45% за 15 минут. Смартфон также получил поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, чип NFC, порт USB Type-C 2.0, стереодинамики и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты: 167,3 x 75,6 x 7,2 мм (в разложенном виде), 86,5 x 75,6 x 14,9 мм (в сложенном). Вес смартфона составляет 193 гр. Аппарат работает под управлением Android 14 с оболочкой MagicOS 8.

Цены на Honor Magic V Flip:

12/256 Gb — $690;

12/512 Gb — $758;

12 Gb/1024 Tb — $827;

16 Gb/1024 Tb — $965.

За $965 также будет предложена специальная версия в зеленом цвете. Предзаказ уже открыт, в розничной продаже смартфон появится с 21 июня.