Представлена macOS 15 Sequoia

На конференции WWDC компания Apple представила операционную систему для компьютеров Mac — macOS 15 Sequoia. Свежая версия получила ряд новых функций, в числе которых более глубокая интеграция с iPhone и несколько ИИ-сервисов.

Главной особенностью macOS 15 Sequoia станет поддержка Apple Intelligence. Это набор функций искусственного интеллекта, уже присутствующих на iPhone и iPad, который предоставляет из себя, среди прочих возможностей, инструмент для резюмирования текста в сообщениях и других приложениях, автоматическое составление ответов на электронные письма. Для работы Apple Intelligence потребуются процессоры серии M1 или новее, компьютеры Mac на Intel ИИ-функции не получат.

В macOS 15 Sequoia появится удаленное управление iPhone с трансляцией его экрана на компьютер Mac. Функция называется iPhone Mirroring. Она работает, когда iPhone подключен к зарядному устройству и одной с ПК или ноутбуком сети Wi-Fi. Функция позволит получать доступ к смартфону с компьютера, просматривать и отвечать на уведомления, перетаскивать контент между устройствами. При этом iPhone будет оставаться заблокированным и даже перейдет в спящий режим для экономии заряда.

Браузер Safari получит новую функцию Highlights на основе машинного обучения для выделения ключевой информации на веб-страницах. Например, можно сразу построить маршрут до отеля или добавить в Apple Music трек, о котором пользователь читает статью. Также будут расширены возможности режима чтения с добавлением сводок, оглавлений и улучшением просмотра видео. Еще одно нововведение — возможность заменить фон каким-либо изображением во время видеозвонка.

Изменения коснутся и приложения Keychain. Оно будет переименовано в Passwords (Пароли) и сможет хранить намного больше типов конфиденциальных данных, таких как пароли Wi-Fi, коды доступа, проверочные коды, общие пароли для сервисов. Приложение будет доступно на всех платформах Apple и синхронизироваться через iCloud.

Кроме того, в macOS 15 Sequoia появится функция автоматического разбиения окон приложений на рабочем столе. Это позволит отказаться от сторонних утилит, которые использовались для этих целей ранее.

Релиз ОС состоится осенью 2024 года, уже сейчас доступна бета-версия для разработчиков приложений. Общедоступная бета-версия macOS 15 Sequoia будет выпущена в июле, а стабильная версия ОС – осенью.