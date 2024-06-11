Apple представила tvOS 18 и новые функции для AirPods Pro 2

На конференции WWDC компания Apple представила tvOS 18 и новые функции, доступные в основном для AirPods Pro 2.

Пользователям Apple TV стала доступна функция InSight, которая позволяет узнать дополнительные сведения о фильме: покажет задействованных актеров или определит песню, которая звучит по сюжету.

Кроме того, теперь система может выделять диалоги прямо во время просмотра фильма, а также поддерживает соотношение сторон 21:9, чтобы подключить приставку к проектору и смотреть фильмы так, как их задумывали создатели. Siri на приставке теперь работает нативно. При уменьшении громкости или возврате назад на несколько секунд появятся субтитры. Добавили новые заставки в режиме ожидания: Snoopy, портреты и нарезки из Apple TV+.

При помощи AirPods теперь проще общаться с Siri. Если пользователь не хочет говорить громко, отвечая ассистенту при входящем звонке, можно кивнуть или помотать головой из стороны в сторону, чтобы ответить на звонок или отклонить его. Функция работает там, где нужно ответить «да» или «нет».

AirPods Pro 2 теперь поддерживают 16-битный звук с частотой дискретизации 48 kHz наряду с более низким временем отклика. Добавлена новая функция функцию Voice Isolation («Изоляция голоса»). Она работает во время звонков и удаляет окружающие пользователя звуки, чтобы абонент на том конце провода слышал только голос собеседника. Помимо AirPods Pro 2, эту функцию получат AirPods 3 и AirPods Max.

Кроме того, Apple разработала Personalized Spatial Audio API для разработчиков игр с пространственным аудио. Первый тайтл с персонализированным звуком, который увеличит погружение в контент, выйдет осенью — это Need for Speed Mobile от EA и Tencent.