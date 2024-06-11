Глава Nokia совершил первый в мире «иммерсивный» телефонный звонок

Генеральный директор компании Nokia Пекка Лундмарк (Pekka Lundmark) совершил телефонный звонок при помощи новой технологии под названием «иммерсивное аудио и видео». Он поговорил со Стефаном Линдстремом (Stefan Lindström), возглавляющим направление цифровизации и новых технологий в Финляндии. Звонок был совершен с помощью обычного смартфона через общедоступную сеть 5G

Nokia разрабатывает кодек IVAS, который создан для привнесения в мобильную связь функции пространственного звука. Кодек IVAS (полное название — 3GPP Immersive Video and Audio Services) разработан как часть стандарта 5G Advanced. Он не сжимает звук, а позволяет собеседникам слушать друг друга «с полным погружением в иммерсивном режиме» по аналогии со звуком в кино. Сейчас даже в современных смартфонах используется монофоническая связь, когда звук сжимается в один канал.

Новая технология, по утверждению Nokia, обеспечит 3D-звук с эффектом окружающего звучания и высокой детализацией. Подавляющее большинство смартфонов оборудовано как минимум двумя микрофонами, с помощью которых можно передавать в реальном времени пространственные характеристики звонка.

«Это самый большой шаг вперед в области голосовых вызовов с момента появления монофонической телефонной связи, используемой сегодня в смартфонах и ПК», — считает президент Nokia Technologies Дженни Лукандер (Jenni Lukander).

Помимо иммерсивных звонков между людьми, технологию можно использовать во время телеконференций, чтобы отразить пространственное местоположение участников. Nokia стремится получить возможности ее лицензирования уже сейчас.