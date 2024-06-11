spot_img
12 июня, 2024
ДомойТелекомСобытияГлава Nokia совершил первый в мире «иммерсивный» телефонный звонок

Глава Nokia совершил первый в мире «иммерсивный» телефонный звонок

Nokia

Генеральный директор компании Nokia Пекка Лундмарк (Pekka Lundmark) совершил телефонный звонок при помощи новой технологии под названием «иммерсивное аудио и видео». Он поговорил со Стефаном Линдстремом (Stefan Lindström), возглавляющим направление цифровизации и новых технологий в Финляндии. Звонок был совершен с помощью обычного смартфона через общедоступную сеть 5G

Nokia разрабатывает кодек IVAS, который создан для привнесения в мобильную связь функции пространственного звука. Кодек IVAS (полное название — 3GPP Immersive Video and Audio Services) разработан как часть стандарта 5G Advanced. Он не сжимает звук, а позволяет собеседникам слушать друг друга «с полным погружением в иммерсивном режиме» по аналогии со звуком в кино. Сейчас даже в современных смартфонах используется монофоническая связь, когда звук сжимается в один канал.

Новая технология, по утверждению Nokia, обеспечит 3D-звук с эффектом окружающего звучания и высокой детализацией. Подавляющее большинство смартфонов оборудовано как минимум двумя микрофонами, с помощью которых можно передавать в реальном времени пространственные характеристики звонка.

«Это самый большой шаг вперед в области голосовых вызовов с момента появления монофонической телефонной связи, используемой сегодня в смартфонах и ПК», — считает президент Nokia Technologies Дженни Лукандер (Jenni Lukander).

Помимо иммерсивных звонков между людьми, технологию можно использовать во время телеконференций, чтобы отразить пространственное местоположение участников. Nokia стремится получить возможности ее лицензирования уже сейчас.

Предыдущая статья
Представлена macOS 15 Sequoia
Следующая статья
Apple представила visionOS 2 для гарнитуры Vision Pro
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,038ФанатыМне нравится
1,021ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
710ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.