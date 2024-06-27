OnePlus Ace 3 Pro: Snapdragon 8 Gen 3, до 24 Gb ОЗУ и аккумулятор на 6100 мАч

Кроме мощного планшета OnePlus Pad Pro, сегодня в Китае состоялась премьера смартфона OnePlus Ace 3 Pro, который тоже построен на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Кроме того, аппарат получил емкий аккумулятор.

OnePlus Ace 3 Pro получил боковую рамку корпуса из авиационного алюминия, в нем установлен изогнутый по бокам 10-битный 6,78-дюймовый OLED-дисплей производства BOE S1 с разрешением 1,5K (2780 х 1264 пикселя, 450 ppi), частотой обновления 120 Hz, ШИМ-частотой 2160 Hz и максимальной яркостью 4500 нит. В экран встроен оптический сканер отпечатков пальцев.

В смартфоне используется большая система охлаждения с испарительной камерой площадью 9126 мм2 и сверхпроводимым графитом. Производитель называет OnePlus Ace 3 Pro единственным Android-смартфоном, способным выдавать 120 к/с в Genshin Impact. Установлена оперативная память стандарта LPDDR5X и накопитель UFS 4.0.

В основную камеру входят датчик на 50 Мп (Sony IMX890, f/1.8, 24 мм, OIS), широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2, 16 мм, угол обзора 112 градусов) и макрообъектив 2 Мп (f/2.4, 22 мм). Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп (f/2.4, фиксированный фокус). OnePlus Ace 3 Pro получил аккумулятор Glacier Battery, разработанный совместно с CATL. Его емкость составляет 6100 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт (от 0 до 100% за 36 минут). Производитель утверждает, что спустя 4 года использования аккумулятор сохраняет не менее 80% изначальной емкости.

Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, двухдиапазонный GPS, ИК-порт, стереодинамики с Dolby Atmos и защита от пыли и воды IP65. Компания заявляет об использовании «бионического вибромотора» для улучшения тактильной обратной связи. Габариты составляют 163,30 х 75,27 8,85/8,95/8,69 мм (стекло/кожа/керамика), вес — 212/207/225 гр. Используется Android 14 с оболочкой ColorOS 14.1.

Цены на OnePlus Ace 3 Pro:

12/256 Gb — $440;

16/256 Gb — $482;

16/512 Gb — $523;

24 Gb/1 Tb — $695.

Смартфон предлагается в трех цветах корпуса — черном, белом и зеленом. Продажи в Китае начнутся 3 июля. Глобальная версия смартфона ожидается осенью.