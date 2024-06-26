Представлен новый BMW M5 — самый мощный и тяжелый в истории серии

Компания BMW представила седан M5 седьмого поколения с индексом G90. Это самый мощный и тяжелый M5 в истории серии — автомобиль весит 2435 кг, это на 540 кг больше, чем прежняя модель. Длина составляет 5096 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1510.

Новый BMW M5 построен на базе M5 G60 и впервые оснащен гибридной силовой установкой, которая практически целиком позаимствована у кроссовера BMW XM Label Red. Гибридная силовая установка включает 4,4-литровый двигатель V-8 с двойным турбонаддувом и электромотор мощностью 197 л.с. (280 Нм), интегрированный в восьмиступенчатую трансмиссию M Steptronic. В итоге максимальная отдача всей силовой установки — 727 л.с. и 1000 Нм.

Компания заявляет, что новый M5 может разгоняться до 100 км/ч за 3,4 сек. Максимальная скорость ограничена 255 км/ч, с пакетом M Driver’s Package она увеличивается до 305 км/ч. Под полом салона установлена литий-ионная тяговая батарея эффективной емкостью 18,6 кВт∙ч. Предусмотрена возможность подзарядки от розетки, но только переменным током и мощностью до 7,4 кВт. В электрорежиме седан сможет проехать до 69 км (WLTP). При резком нажатии педали газа автомобиль автоматически запустит ДВС для большей мощности.

Новый M5 использует систему полного привода M xDrive — есть возможность выбора режима 2WD для заднего привода. Автомобиль может быть оснащен стандартными тормозами M Compound с шестипоршневыми механизмами спереди (однопоршневыми сзади) и составными дисками, а за доплату будут предложены углерод-керамические диски с желтыми суппортами. Подвеска BMW Adaptive M входит в стандартную комплектацию и оснащена амортизаторами с электронным управлением, которые водители могут точно настроить.

Есть три стандартных режима движения. Комфорт — бензин и электричество обеспечивают максимально плавное и эффективное перемещение (бензиновый двигатель будет отключаться чаще). Режимы Sport и Sport Plus оживляют ситуацию (при этом двигатель постоянно работает), а режимы Dynamic и Dynamic Plus оптимизируют работу трансмиссии на полную мощность и повышают эффективность системы охлаждения для работы на треке.

Главными отличиями салона BMW M5 стали усеченный снизу руль с красными M-кнопками, рельефные кресла с электрорегулировками и пульт управления специфическими М-настройками на центральном тоннеле. Базовая комплектация включает четырехзонный климат-контроль, отделку сидений кожей Merino, панорамную крышу (за доплату углепластиковая), аудиосистему Bowers & Wilkins, контурную подсветку салона и приветственную анимацию.

Автомобиль оснащен множеством систем помощи водителю, среди которых: предупреждение о фронтальном столкновении, система контроля за полосой движения, ассистент аварийного маневрирования, информация о дорожных знаках и другие.

Мировая премьера BMW M5 поколения G90 состоится на ежегодном «Фестивале скорости в Гудвуде» в июле. Старт продаж намечен на ноябрь этого года. Стартовая цена составляет $120 675.