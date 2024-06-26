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27 июня, 2024
ДомойAI / MLHonor представил ИИ-технологии для распознавания дипфейков и защиты зрения

Honor представил ИИ-технологии для распознавания дипфейков и защиты зрения

Honor

Компания Honor на выставке MWC Shanghai 2024 представила две технологии на базе искусственного интеллекта: AI Defocus Eye Protection (защита глаз от расфокусировки) и AI Deepfake Detection (обнаружение дипфейков). Оба решения направлены на взаимодействие пользователя с устройством.

Honor

AI Defocus Eye Protection была разработана для людей с ограничениями по зрению. Технология использует искусственный интеллект для имитации ношения бифокальных очков. Очки с такими линзами могут остановить прогрессирование близорукости, а в некоторых случаях эффективны для лечения начальных стадий.

«Технология AI Defocus Eye Protection позволяет снизить степень близорукости в среднем на 13° после 25 минут чтения с экрана, а у некоторых пользователей максимальное снижение составило 75°», — отмечает компания Honor.

AI Deepfake Detection помогает предотвращать случаи мошенничества, обнаруживая контент, который подвергался цифровым манипуляциям. Инструмент способен распознавать дипфейк путем изучения покадрово сгенерированного контента, например, зрительного контакта, четкости изображения, освещения и воспроизведения видео, невидимых для человеческого глаза.

Технология AI Deepfake Detection была обучена на массиве данных с изображениями и видео, которые использовались в случаях онлайн-мошенничества. На проверку и сравнение у нее уходит около трех секунд. При обнаружении дипфейков, на экране устройства появится соответствующее уведомление с предупреждением для пользователя.

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