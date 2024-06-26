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27 июня, 2024
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Asus VivoWatch 6 – smart-часы с функциями измерения ЭКГ и артериального давления

Asus VivoWatch 6

Компания Asus представила smart-часы VivoWatch 6, которые «первые в мире поддерживают измерение ЭКГ и артериального давления прикосновением кончика пальца.

Asus VivoWatch 6

Asus VivoWatch 6 оснащены несколькими датчиками медицинского класса, включая датчики ECG (ЭКГ), PPG и BIA. Часы могут измерять электрокардиограмму, артериальное давление, SpO2, уровень стресса, физическую активность и режим сна. Еще одна интересная особенность: анализ массы тела – это определение мышечной и жировой массы, индексы массы тела и т.д.

Боковой блок сенсоров работает в связке с основным блоком на нижней стороне. Разработчики говорят, что комбинация сенсоров позволяет повысить точность измерения артериального давления на 10%. Приложение Asus HealthConnect позволяет контролировать свой прогресс в показателях здоровья и отслеживать статистику.

Часы выполнены в круглом корпусе с 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 454 x 454 пикселя, яркостью 350 нит и защищены закаленным стеклом Gorilla Glass. Заявленная автономность — до 9 дней в обычном режиме работы и до 14 дней в режиме энергосбережения. Есть водозащита (5ATM), Bluetooth 5.0 и GPS. Вес часов составляет 60 гр.

Ожидается, что Asus VivoWatch 6 поступят в продажу в ближайшее время по цене £109,99. Цены для рынков США и ЕС пока не объявлены.

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