Представлен HTC U24 Pro: Snapdragon 7 Gen 3 и селфи-камера на 50 Мп

Компания HTC, в последнее время потерявшая почти весь рынок и продавшая половину бизнеса Google, один или два раза в год выпускает пару смартфонов. На этот раз производитель представил на домашнем рынке аппарат среднего уровня под названием U24 Pro.

Смартфон оснащен OLED-экраном с диагональю 6,8 дюйма, разрешением 2436×1080 пикселей, кадровой частотой 120 Hz и защитным стеклом Corning Gorilla Glass. В основе HTC U24 Pro лежит процессор Snapdragon 7 Gen 3, объем оперативной памяти LPDDR5 может составлять 12 Gb, емкость флеш-памяти UFS 3.1 – 128 или 256 Gb.

Основная камера тройная: главный датчик на 50 Мп (f/1.88, OIS, запись видео 2160p@30fps), 8 Мп широкоугольный модуль (f/2.2) и 50 Мп телеобъектив (f/2.0, 2х зум). Разрешение фронтальной камеры составляет 50 Мп (f/2.45).

Емкость аккумулятора — 4600 мАч, он поддерживает проводную зарядку мощностью 60 Вт, беспроводную 15 Вт и реверсивную на 5 Вт. Также смартфон получил поддержку 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, A-GPS, NFC, 3,5-мм разъем для наушников и водозащиту IP67. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты и вес: 167,1 х 74,9 х 8,98 мм, 198,7 гр. Работает аппарат под управлением Android 14.

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Базовая версия HTC U24 Pro с 12/256 Gb стоит $585, а вариант 12/512 Gb — $650. Продажи на Тайване стартуют 30 июня. Дата глобального релиза будет озвучена позже. Цена высокая, в Какие за такую же стоимость можно купить флагманы на Snapdragon 8 Gen 3 и с теми же объемами памяти.