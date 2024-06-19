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20 июня, 2024
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Microsoft прекращает разработку подводного дата-центра Natick

Microsoft Natick

Компания Microsoft прекращает развитие проекта Project Natick по созданию подводного центра обработки данных (ЦОД). Причины данного решения не уточняются. Но Microsoft отметил, что наработанные знания и технологии будут использованы в других областях деятельности компании. Это может включать в себя улучшение энергопотребления и охлаждения в традиционных ЦОДах, а также разработку новых технологий для обработки данных.

Проект Natick считался одним из самых инновационных и амбициозных в области технологий. Microsoft начал работу над проектом еще в 2013 году. В 2018 году компания успешно развернула тестовую платформу в водах близ Оркнейских островов (Шотландия). В рамках данной инициативы планировалось исследовать экономическую целесообразность размещения центров обработки данных на морском дне недалеко от побережья и охлаждения используемого в них вычислительного оборудования посредством окружающей воды.

В рамках тестирования только 6 серверов из 855 столкнулись со сбоями. Для сравнения: на суше в кластере из 135 машин из строя вышли восемь за аналогичный период эксплуатации. Более низкий процент отказов серверов в подводном ЦОД может объясняться стабильной температурой окружающей среды. Другая причина заключается в том, что Natick был заполнен инертным азотом, а не кислородом.

Причины прекращения проекта Natick остаются неясными. По мнению экспертов, возможно, компания столкнулась с техническими или экономическими сложностями, которые делали дальнейшее развитие проекта нецелесообразным.

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