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7 июня, 2024
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Названы самые производительные Android-флагманы мая по версии AnTuTu

AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных Android-флагманов по итогам мая 2024 года. В рейтинг попали пять моделей на базе процессора от Qualcomm, пять от MediaTek.

На первом месте смартфон Vivo X100s (2 105 621 баллов) на основе MediaTek Dimensity 9300+. Второе место занял OPPO Find X7 (2 094 528) на базе того же процессора, третье — Red Magic 9 Pro на базе мобильной платформы Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm (2 080 986).

В Топ-10 также вошли смартфоны iQOO 12, Vivo X100 Pro, iQOO Neo 9s Pro, Vivo X100s Pro, Vivo X Fold3 Pro, iQOO 12 Pro и Vivo X100 Ultra.

Статистика была собрана в период с 1 по 31 мая 2024 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов.

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