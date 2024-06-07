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7 июня, 2024
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MSI показал игровой ПК MEG Vision X AI со встроенным большим сенсорным экраном

MSI MEG Vision X AI

Компания MSI привезла на выставку Computex 2024 игровой ПК с большим сенсорным экраном диагональю 13,3 дюйма под названием MEG Vision X AI. Экран занимает практически всю переднюю панель корпуса. Он может служить как для отображения разной системной информации, вроде температуры, загрузки процессора и памяти, так и для полноценной работы. На него можно выводить разные приложения, получая фактически дополнительный вертикальный монитор.

MSI MEG Vision X AI

В компании отмечают, что благодаря интеграции с фирменной утилитой MSI AI Engine, дисплей может выступать в роли ИИ-интерфейса, который обнаруживает активные приложения и автоматически оптимизирует настройки оборудования в зависимости от действий игроков, обеспечивая максимальную производительность во время игры.

Кроме того, есть возможность создавать изображения, используя локальный ИИ, генерировать текст, общаться с чат-ботом и так далее. Имеется интеграция с Copilot, ПК можно активизировать просто голосовой командой.

Устройство пока не готово к выпуску, поэтому технические характеристики производитель раскрывать не стал, но отметил, что компьютер получит «компоненты нового поколения». Выпуск MSI MEG Vision X AI ожидается к концу этого года.

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