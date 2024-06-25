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26 июня, 2024
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Более 700 молодых людей выбрали правильный путь!

Azercell

Проект Azercell и Федерации дзюдо «Выбери правильный путь» вносит свой вклад в пропаганду здорового образа жизни.

Социальная инициатива «Выбери правильный путь», реализуемая ООО «Azercell Telecom» в сотрудничестве с Федерацией дзюдо Азербайджана продолжает привлекать внимание общественности к пагубным последствиям употребления наркотиков, особенно среди молодежи. Уже более 700 человек из разных регионов Азербайджана приступили к регулярным тренировкам, откликнувшись на этот призыв, направленный на пропаганду здорового образа жизни и повышение интереса к спорту.

В рамках проекта молодые люди, прошедшие регистрацию в школах и отделениях Федерации дзюдо, получают возможность бесплатно заниматься дзюдо в течение одного месяца. Кроме того, в поддержку проведения кампании был снят короткометражный фильм с участием известного рэп-исполнителя Орхана Зейналлы, проведены информационно-просветительские мероприятия. Плакаты, выполненные в той же концепции, были размещены в столице и во многих регионах Азербайджана, охватив, в первую очередь, школы и места, где чаще всего собирается молодежь.

Напомним, что 26 июня объявлено ООН Международным днем борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. ООО «Azercell Telecom» призывает подростков и молодых людей избегать вредных привычек, вести здоровый образ жизни и эффективно использовать свободное время для личного развития и роста!

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