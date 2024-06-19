Moto E14: экран 90 Hz и аккумулятор на 5000 мАч за $89

Компания Motorola выпустила новый бюджетный смартфон Moto E14. Модель пришла на смену прошлогоднему Moto E13, получив более современный дизайн, ускоренную зарядку и экран с повышенной частотой обновления.

Moto E14 оснащен 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Hz. Экран прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3. В основе смартфона лежит процессор начального уровня Unisoc T606, объем оперативной памяти составляет 2 Gb, емкость флэш-памяти UFS 2.2 – 64 Gb.

Основная камера на 13 Мп (f/2.2), разрешение фронтальной — 5 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. Есть поддержка 4 G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, порт USB Type-C 2.0, dual-SIM, слот для карт памяти microSD, аудиоразъем 3,5 мм и защита от влаги (IP52). Габариты и вес: 163,5 x 74,5 x 8 мм, 178,8 гр. Программной платформой стала Android 14 Go edition.

Moto E14 уже доступен в Великобритании по цене £70 ($89).