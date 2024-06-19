Nvidia впервые стала первой по капитализации компанией в мире

По итогам торгов 18 июня капитализация Nvidia превысила $3,33 трлн. Впервые компания стала первой по капитализации в мире. Microsoft опустился на второе место, третье занимает Apple.

Добиться такого впечатляющего результата удалось за счет ИИ-бума, стремительного развития технологий искусственного интеллекта и нейросетей. Nvidia является практически монополистом на рынке ускорителей ИИ-вычислений с долей выручки более 98%. Генеральный директор компании Дженсен Хуанг заявил, что Nvidia планирует обновлять свои ИИ-ускорители ежегодно.

По оценкам аналитиков, капитализация Nvidia уже в 2024 году превысит $4 трлн.