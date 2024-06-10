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11 июня, 2024
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Microsoft анонсировал цифровую консоль Xbox Series X

Microsoft Xbox Series X

Компания Microsoft анонсировала три новые версии игровых консолей Xbox Series X/S. Новые варианты включают Xbox Series X с объемом памяти 1 и 2 Tb. Первая представляет собой консоль белого цвета (Robot White), вторая — модель черного цвета под названием Galaxy Black, которая имеет физический дисковод. Кроме того, компания расширяет серию новой Xbox Series S с объемом памяти 1 Tb, которая будет доступна в белой версии. Уровень быстродействия новых версий консоли остался прежним.

Xbox Series X с твердотельным накопителем объемом 1 Tb нельзя будет получить в исполнении с приводом для оптических дисков, поэтому Microsoft называет его «полностью цифровым».

Новые консоли будут предложены по следующим ценам:

  • Xbox Series X (Galaxy Black Special Edition, 2 Tb) — $599,99.
  • Xbox Series X (Robot White, цифровое издание,1 Tb) — $449,99.
  • Xbox Series S (Robot White, 1 Tb) — $349,99.

Все три варианта поступят в продажу к новогодним праздникам.

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