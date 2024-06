Искусственный интеллект как основа будущего развития Dell Technologies

Отпраздновав в начале мая 40-летие со дня основания компании, на открытии выставки и конференции Dell Technologies World (DTW) 2024, которая проходила с 20 по 24 мая в Лас-Вегасе, Майкл Делл поделился своими размышлениями та тему того, как далеко продвинулся бизнес с момента его создания в 1984 году. Тогда, еще будучи первокурсником Техасского университета, он закупил на 1000 долларов комплектующие для сборки компьютеров и начал принимать заказы на модернизацию компьютеров IBM. А уже к концу того же года компания собирала на заказ компьютеры, которые могли сравниться с IBM PC, но стоили вдвое дешевле.

Все последующие четыре десятилетия современной Dell Technologies отразили историю мира персональных компьютеров. И секретом успеха Dell стала ее бизнес-модель. Собираемые на заказ компьютеры продавались напрямую потребителям и предприятиям, поэтому компании не требовалось поддерживать товарные запасы. С самого начала Dell заняла первое место в списке альтернатив IBM и стремительно приближалась к лидеру. В течение первых 15 лет бизнес Dell рос ошеломляющими темпами, и в 1992 году, всего через 4 года после выхода на биржу, компания вошла в список Fortune 500. С 1996 по 2000 годы ежедневные продажи Dell выросли с 1 млн. до 40 млн. долларов, а цена ее акций каждый год почти удваивалась. К 2000 году компания стала крупнейшим производителем компьютеров в США, уступая это место в мире лишь Compaq.

В 2004 году Майкл Делл ушел с поста генерального директора и передал бразды правления Кевину Роллинзу (Kevin Rollins), что не очень хорошо сказалось на развитии бизнеса компании в ближайшие годы. Поэтому в декабре 2007 года Роллинз подал в отставку, а на пост главы компании вновь вернулся Майкл Делл. С его возвращением Dell уверенно закрепилась в тройке мировых производителей компьютеров и за последующие 5 лет серьезно развила корпоративное направление. В последствие был приобретен ряд компаний в области хранения данных, системного управления, облачных вычислений, защиты данных и разработки программного обеспечения. В 2013 году, когда рынок компьютеров резко упал, Майкл Делл за 24,4 млрд. долларов выкупил Dell и снова сделав свою компанию частной. И уже в 2016 году Dell приобретает производителя систем хранения данных EMC за 67 млрд. долларов, а годом позже компания, переименованная в Dell Technologies, возвращается на биржу, достигнув рыночной капитализации в 21,7 млрд. долларов. С тех пор акции компании выросли на 500 %.

В последнем годовом отчете Dell Technologies отмечается, что в штате компании по всему миру работает более 133 тысячи сотрудников. Более 21% из выручки в 101 млрд. долларов в прошлом году поступило компании от оказания услуг, а еще 9,3 млрд. долларов компания получила в виде специальных дивидендов при поглощении VMware компанией Broadcom. Сегодня Dell продолжает выпускать компьютеры и периферийные устройства, половина продаж которых приходится за пределами США. Но компания также известна своими серверами, системами хранения данных и сетевым оборудованием. Такое портфолио помогает корпоративным клиентам запускать облачные среды и управлять ими, развивать модели искусственного интеллекта заниматься машинным обучением и анализом данных. Компания продолжает продавать услуги VMware и остается владельцем ведущего мирового поставщика услуг в сфере кибербезопасности Secureworks. Остается верна компания и своей стратегии Partner First, которую можно ощутить на всех уровнях и во всех регионах мира, включая Азербайджан.

В этом году участие в Dell Technologies World 2024, которая проходила под лозунгом «AI Edition», приняла, пожалуй, самая масштабная за все годы проведения выставки делегация из Азербайджана, в состав которой вошли не только представители дистрибьюторов и партнеров, но и заказчиков решений Dell Technologies из частного и государственного секторов нашей страны. Также в рамках конференции заказчикам из государственного сектора Азербайджана удалось провести ряд встреч на высшем уровне и обсудить вопросы применения последних технологий и разработок Dell Technologies в этих структурах. И всем нам удалось в полной мере ощутить не только праздничную атмосферу Лас-Вегаса, но и масштаб самого мероприятия, четко сформулировавшего приоритеты развития компании на ближайшие годы и обозначившего тех, с кем Dell Technologies намеревается отправиться в это путешествие.

«Как далеко и как быстро мы зайдем, мне не яснее, чем 40 лет назад, но сейчас я более уверен в своих возможностях, чем когда-либо в жизни, — сказал Майкл Делл в приветственной речи на тему «Будущее генеративного искусственного интеллекта и гиперавтоматизации», обращенной к более чем 10 тысячам участникам конференции. — Сегодня мы находимся на пути к следующему этапу технологического развития, основанному на искусственном интеллекте. Волна искусственного интеллекта будет масштабной, поэтому все, что было раньше, на самом деле покажется лишь шоу перед настоящей игрой. Использование инструментов искусственного интеллекта на предприятиях по всему миру в ближайшие несколько лет выйдет на совершенно новый уровень, поскольку оборудование, необходимое для обеспечения его эффективной работы, наконец начнет появляться на рынке. Мы внедряем технологии, которые дадут толчок развитию научных технологий и разработок, чтобы изменить то, как мы живем и работаем. В конечном итоге применение искусственного интеллекта будет таким же повсеместным, как интернет, как электричество, и затронет каждую отрасль, каждую организацию».

В то же время Майкл Делл предупредил, что наряду со всем энтузиазмом и позитивными ожиданиями, существуют и возможные негативные последствия от искусственного интеллекта, если технология будет использоваться в злонамеренных целях.

«Каждый будет иметь доступ к этой технологии, и она быстро станет умнее и мощнее, а в чужих руках она станет серьезной угрозой. Искусственный интеллект должен обучаться в соответствии с параметрами нашей морали, наших убеждений и наших законов, — отметил Майкл Делл, который также изложил философию своей компании «AI for human progress», перечислив проекты и варианты использования, начиная от здравоохранения и заканчивая вопросами защиты окружающей среды. — Мы готовы поддержать государственных лидеров и вместе формировать безопасное, инновационное и инклюзивное будущее для искусственного интеллекта, принимая правильные решения».

Присоединившийся к Майклу Деллу на сцене конференц-холле отеля The Venetian генеральный директор ServiceNow Билл МакДермотт (Bill McDermott) также поделился своими мыслями о пути, намеченном в области искусственного интеллекта, и о том, как будут строиться отношения ServiceNow и Dell Technologies в этой области.

«ServiceNow — не просто самая быстрорастущая компания по разработке корпоративного программного обеспечения в мире, это еще поставщик облачных сервисов, работающих на платформе Dell, что позволило нам добиться прекрасных результатов. Dell также делает наш искусственный интеллект более интеллектуальным, потому что мы используем серверы Dell для обучения наших больших языковых моделей, заставляя искусственный интеллект работать на благо людей, позволяя им делать то, о чем они раньше даже не мечтали», — отметил Билл МакДермотт.

Усилению партнерства с Dell Technologies в области развития искусственного интеллекта было посвящено и выступление президента и главного исполнительного директора Samsung SDS Хван Сон У (Hwang Sung-woo).

«Samsung SDS прилагает усилия для поиска способов автоматизации корпоративных бизнес-систем и решений с помощью интерактивного подхода, и в результате мы выпустили генеративные сервисы искусственного интеллекта FabriX и Brity Copilot, которые могут быть интегрированы с различными большими языковыми моделями по желанию клиента и поддерживают различные среды, включая частные облака, для корпоративных клиентов, где безопасность является критически важным фактором. Поскольку спрос на высокопроизводительные корпоративные генеративные сервисы искусственного интеллекта растет, эффективная и стабильная работа GPU-серверов становится все более важной, но благодаря тесному партнерству с Dell Technologies мы можем предоставлять корпоративным клиентам такие сервисы быстро и по доступной цене», — подчеркнул Хван Сон У.

Официальный запуск Dell AI Factory

Первый день конференции также был посвящен официальному запуску Dell AI Factory, о чем компания вместе с NVIDIA объявила еще в марте 2024 года. Теперь же Майкл Делл похвастался самым обширным в мире портфелем решений на базе искусственного интеллекта, охватывающим традиционные настольные компьютеры и ноутбуки, сетевое и серверное оборудование, а также оборудование для хранения данных в центрах обработки данных и облаках. И 20 мая компании Dell Technologies и NVIDIA объявили о расширении партнерства в создании этих фабрик искусственного интеллекта. Генеральные директора компаний Майкл Делл и Дженсен Хуанг рассказали, что существующее сотрудничество будет расширено, чтобы предоставить заказчикам технологии и услуги, призванные сделать внедрение искусственного интеллекта более простым и эффективным.

Концепция AI Factory объединяет аппаратное и программное обеспечения обеих компаний. Сюда входят продукты на базе чипов Blackwell, анонсированных NVIDIA ранее, в этом году, новый сервер Dell PowerEdge XE9680L, предлагающий поддержку восьми графических процессоров NVIDIA Blackwell в меньшем форм-факторе, а также новое решение Dell Generative AI для цифровых помощников, которое поможет клиентам компаний быстрее разворачивать подобные приложения.

«Наши корпоративные клиенты ищут простой способ внедрения решений искусственного интеллекта. Именно это предлагают Dell Technologies и NVIDIA, — отметил основатель и генеральный директор Dell Technologies Майкл Делл. — Благодаря нашим совместным усилиям организации смогут легко интегрировать данные со своими собственными вариантами использования и оптимизировать разработку индивидуальных моделей Generative AI».

Обе компании заявляют, что эта система не имеет аналогов и объединяет как ноутбуки и компьютеры, так и системы хранения данных и сетевые устройства. AI Factory можно будет развернуть по всей корпоративной сети. Разработчики сервиса обещают гибкую оплату по результатам работы, а также помощь в ускорении интеграции данных, локальной инфраструктуры и инструментов искусственного интеллекта. В то же время Dell AI Factory позволяет обеспечить своеобразный суверенитет для компаний и стран, обеспечивая надежную безопасность данных и позволяя разрабатывать индивидуальные услуги в сфере искусственного интеллекта.

Первое крупное новшество в рамках AI Factory, которое увидят конечные пользователи в самое ближайшее время, — это серия новых компьютеров и ноутбуков Dell на базе процессоров Snapdragon X Elite и X Plus с функцией Microsoft Copilot+ на борту, которые помогут сосредоточиться на творческих и стратегических задачах.

Портфолио AI Factory также включает в себя ряд усовершенствований в области управления и защиты данных, в числе которых новое решение для хранения неструктурированных данных на флэш-накопителях Dell PowerScale F910, позволяющее более быстро и эффективно удовлетворять требования рабочих нагрузок искусственного интеллекта; Project Lightning — высокопроизводительная программная архитектура параллельной файловой системы, которая интегрируется в PowerScale для ускорения процессов обучения сложным моделям искусственного интеллекта; новые продукты в линейке PowerSwitch, разработанные совместно с Broadcom и NVIDIA, а также предложения Dell для защиты критически важных приложений и данных искусственного интеллекта, включая новейшее решение Dell Solution for AI Data Protection.

Что касается потребительских устройств, то компания представила сразу 5 новых ноутбуков, сосредоточенных на искусственном интеллекте. В их число вошли модели XPS 13 на базе 12-ядерного процессора Snapdragon X Elite от Qualcomm. Это устройство предлагает до 64 Gb оперативной памяти и до 2 Gb для хранения данных. Модель Latitude 7455 будет доступна в конфигурациях с процессорами Snapdragon X Elite и X Plus, а Latitude 5455 оснащена процессором Snapdragon X Plus. Также процессоры Qualcomm Snapdragon X Plus получили ноутбуки Inspiron 14 и Inspiron 14 Plus.

Обновленный подход к системам хранения данных с помощью Dell PowerStore Prime

В рамках конференции Dell Technologies World 2024 компания представила PowerStore Prime — комбинацию унифицированных или блочно-оптимизированных систем PowerStore, которая включает варианты аппаратного обеспечения с расширенным управлением жизненным циклом, гибкостью в выборе плотности накопителей и дополнительными возможностями при покупке. PowerStore Prime также включает обновленное программное обеспечение, которое позволяет массивам работать более эффективно, и новую модель хранения данных с поддержкой SSD-дисков на базе чипов QLC (ячеек памяти, способных хранить 4 бита информации) емкостью до 5,9 петабайт на устройство.

В рамках обновления линейки PowerStore компания Dell Technologies представила и новую версию своей операционной системы PowerStoreOS 4.0, которая увеличивает производительность массива на величину до 30% и предоставляет возможности сжатия объема данных до 20%. В PowerStoreOS 4.0 также добавлены новые функции защиты данных, включая синхронную репликацию для блочно-файловых рабочих нагрузок и встроенную репликацию Metro для сред Windows, Linux и VMware. Кроме того, в новую версию операционной системы был добавлен APEX Assistant, который интегрирован с помощником AIOps на базе генеративного искусственного интеллекта. Как отмечают в компании, AIOps предоставляет клиентам APEX интерфейс на естественном языке для решения ряда вопросов, связанных с инфраструктурой. Компания также расширила свое SaaS-предложение APEX Navigator, сделав его общедоступным для Kubernetes. Dell APEX Navigator for Multicloud Storage, представленный в прошлом году, теперь включает поддержку APEX File Storage для AWS, а запуск файлового хранилища для Azure запланирован на конец текущего года.

PowerScale F910 на базе Intel Xeon Sapphire Rapids для нагрузок, связанных с ИИ

На конференции было объявлено о расширении ассортимента хранилищ PowerScale, в котором теперь появилась флагманская модель F910, рассчитанная на ресурсоемкие задачи, такие как обучение моделей искусственного интеллекта. В состав систем входят аппаратная платформа Intel и улучшенное программное обеспечение OneFS 9.8. В компании отмечают, что производительность при потоковой передаче данных у PowerScale F910 на 127% выше, чем у версии предыдущего поколения PowerScale F900. В основу новинки легла 2U-платформа Dell PowerEdge R760. Используются два процессора Intel Xeon Gold 6442Y поколения Sapphire Rapids, а объем оперативной памяти стандарта DDR5 в этой модели составляет 512 Gb. Предусмотрены отсеки для 24 накопителей SFF NVMe SSD. Могут применяться устройства на чипах флеш-памяти TLC и QLC вместимостью до 30,7 Тb. Таким образом, суммарная емкость в расчете на узел может достигать 737 Тb. При этом могут формироваться кластеры, насчитывающие от 3 до 252 узлов, что в максимальной конфигурации позволит нарастить вместимость хранилища до 168 петабайт.

PowerScale F910 может оснащаться двумя внешними сетевыми интерфейсами 100GbE или 25GbE, а также внутренним сетевым интерфейсом 100GbE (х2). За питание отвечают два блока с сертификатом Platinum, а диапазон рабочих температур хранилища простирается в диапазоне от +10 до +350C.

Dell PowerEdge XE9680L на чипах Nvidia Blackwell

Когда ранее, этой весной, компания NVIDIA анонсировала процессоры серии Blackwell B200, производитель не только представил собственные серверы на базе этих графических процессоров, но и подтвердил, что традиционные производители серверов также будут предлагать машины на базе Blackwell. И первой компанией, вышедшей на рынок с таким предложением, стала Dell Technologies. На конференции был представлен сервер Dell PowerEdge XE9680L с интеллектуальным жидкостным охлаждением и восемью графическими процессорами NVIDIA Blackwell Tensor Core, который появится в продаже во второй половине текущего года.

Благодаря эффективному интеллектуальному охлаждению DLC как для CPU, так и для GPU, появляется возможность создания более плотной конфигурации в форм-факторе 4U, максимизируя вычислительную мощность при сохранении тепловой эффективности. Было отмечено, что PowerEdge XE9680L обеспечивает возможность масштабирования до 72 ускорителей Blackwell в расчете на стойку 52U или до 64 ускорителей на стойку 48U. Примечательно, что у Dell уже есть сервер PowerEdge XE9680 на базе масштабируемых процессоров Intel Xeon четвертого поколения с поддержкой графических процессоров NVIDIA H100 и ускорителей AMD Instinct MI300X. Модель Dell PowerEdge XE9680L использует ту же базовую конструкцию, только она способна поддерживать графические процессоры NVIDIA Blackwell для рабочих нагрузок искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Интересно, что представители обеих компаний называют сервер Dell PowerEdge XE9680L одним из самых плотных и энергоэффективных стоечных решений для крупных развертываний графических процессоров Blackwell. Говоря же о крупномасштабном внедрении искусственного интеллекта, безусловно, сюда относится и концепция Dell AI Factory.

Новые партнерские отношения и усиление существующих связей

Поскольку искусственный интеллект быстро меняет все отрасли, сотрудничество стало неотъемлемой необходимостью, позволяющей создавать жизнеспособные экосистемы. Это лишний раз было доказано в рамках основных выступлений, панельных дискуссий и выставки, организованных в рамках четырех дней проведения Dell Technology World 2024. И основной доклад старшего вице-президента группы инфраструктурных решений по маркетингу Dell Technologies Сэма Грокотта (Sam Grocott), открывавший второй день конференции, был посвящен именно таким взаимоотношениям.

«Эти связи помогают Dell продолжать позиционировать себя как ведущего поставщика инструментов для локальной разработки моделей искусственного интеллекта, особенно учитывая тот факт, что именно локальные процессы обеспечивают на 70% большую совокупную стоимость владения по сравнению с облаком при обработке рабочих нагрузок обучения искусственного интеллекта», — отметил Сэм Грокотт.

Так, например, расширенное портфолио сетевых устройств Dell, которое появится в августе текущего года во главе с коммутатором PowerSwitch Z9864F-ON, по словам компании, удваивает производительность текущего поколения PowerSwitch. Данный коммутатор использует программное обеспечение для открытых сетей в облачной сетевой операционной системе с открытым исходным кодом для упрощения и стандартизации развертывания, оркестрации и управления жизненным циклом. И его выпуск был бы немыслим без набора микросхем Tomahawk 5 компании Broadcom. Серверы Dell PowerEdge XE9680 теперь также поддерживают Ethernet-адаптеры Broadcom 400G PCIe Gen 5.0, ведь и скорости в сети должны идти в ногу со временем.

Соглашение Dell Technologies с компанией Hugging Face приведет к созданию центра разработки на собственной платформе этой компании, что позволит организациям обучать и развертывать открытые индивидуальные модели искусственного интеллекта с большим количеством языков локально в инфраструктуре Dell. «Dell будет предпочтительным поставщиком локальной инфраструктуры Hugging Face для поддержки внедрения предприятиями адаптированных наборов данных, библиотек и моделей искусственного интеллекта с открытым исходным кодом», — сказал Сэм Грокотт. Также будет доступен набор услуг, которые помогут заказчикам начать работу с большими языковыми моделями.

Продолжающееся сотрудничество с Meta Platforms направлено на упрощение развертывания моделей Meta Llama 3 с открытым исходным кодом в инфраструктуре Dell. А решение Dell для служб искусственного интеллекта Microsoft Azure ускоряет их развертывание на платформе Dell APEX Cloud. Кроме того, расширенные профессиональные услуги Dell AI теперь охватывают разработку Microsoft Copilot и стратегические консультации по выбору инструментов и моделей для Hugging Face. Таким образом Dell Technologies и партнеры создают основу для масштабируемого, взаимосвязанного корпоративного искусственного интеллекта.

До встречи на Dell Technologies World 2025!

«Мы хотим вдохновить вас на переосмысление подхода своих организаций к вопросам работы с искусственным интеллектом. И мы хотим призвать вас действовать быстро и начинать прямо здесь и сейчас! — сказал Майкл Делл. — Тем партнерам и заказчикам, которые осознают значимые возможности искусственного интеллекта, мы предоставляем доступ к проверенным разработкам Dell Technologies и гарантируем, что вам не придется разбираться в этом самостоятельно. Мы предоставляем вам доступ к центрам решений Dell, где продемонстрируем рабочие нагрузки и варианты использования искусственного интеллекта. Мы помогаем нашим партнерам создавать лаборатории искусственного интеллекта, чтобы они смогли производить проверку концепции, прежде чем оказать помощь заказчикам в вопросах ускорения внедрения искусственного интеллекта».

Так что нас ждет интересное будущее, тесно связанное с искусственным интеллектом. И избежать этого уже, кажется, никак не удастся. А пока проходите предварительную регистрацию на Dell Technologies World 2025, чтобы быть в курсе всех новшеств в этой сфере!