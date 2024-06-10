Call of Duty: Black Ops 6 выйдет 25 октября

На презентации Xbox Games Showcase 2024 была названа дата релиза Call of Duty: Black Ops 6. Шутер выйдет 25 октября на ПК, PlayStation и Xbox. Со дня выпуска он будет доступен в каталоге Game Pass.

Действие игры развернется в начале 1990-х годов. Сюжет расскажет о предателях, проникших в правительство США, и отряде бойцов, которые пытаются отыскать злодеев. В шутере появятся Рассел Адлер и Фрэнк Вудс из предыдущих частей.

Над Call of Duty: Black Ops 6 работали сразу две студии: Treyarch и Raven Software. Разработчики заявили, что миссии получится пройти разными способами. Была обновлена механика передвижения, добавили загадки и возможность принимать важные для повествования решения.

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На релизе в мультиплеере появится 12 карт для сражений «шесть на шесть» и четыре, ориентированных на матчи под названием «Удар», в том числе поддерживающий бои «два на на два». Кроме того, вернется режим «Зомби».

На сайте поддержки Activision сообщается, что для Call of Duty: Black Ops 6 потребуется подключение к сети для всех режимов игры, включая сюжет. В Activision это объясняют тем, что игра использует технологию, которая позволяет подгружать текстуры с серверов. Это позволит улучшить качество картинки и уменьшить занимаемое место на накопителе.

Call of Duty: Black Ops 6 будет предложена в двух изданиях – стандартном, за $70 и расширенном, за $100. Предзаказы уже открыты на всех платформах.