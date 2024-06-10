QNAP расширяет свой портфель решений для хранения данных новыми предложениями SSD и HDD

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области компьютерных, сетевых решений и решений для хранения данных, сообщает о расширении портфеля своих решений для хранения данных за счет новейших предложений от ведущих производителей SSD и HDD. Теперь предложения QNAP включают:
- 2,5-дюймовые SSD-накопители от WD и Kingston;
- SSD-накопители U.2 и M.2 PCIe NVMe от WD;
- 3,5-дюймовые жесткие диски SATA от Seagate.
Это пополнение значительно расширяет линейку продуктов QNAP, предоставляя партнерам и заказчикам более широкий спектр высокопроизводительных вариантов хранения данных.
Расширенное портфолио теперь доступно клиентам в странах Балтии, Кавказа, Центральной Азии и Украины. Целью QNAP на данном этапе является предоставление лучших решений для хранения данных, соответствующие вашим потребностям, где бы вы ни находились.
Непревзойденное спокойствие
На все новые SSD и HDD предоставляется 5-летняя гарантия. Это гарантирует, что вы получите не только продукцию высочайшего качества, но и долгосрочную надежность и поддержку.
Универсальное решение
Благодаря новому предложению QNAP упрощает процесс покупки, позволяя вам приобретать NAS и накопители с 5-летней гарантией от одного надежного поставщика.
Данные продукты уже доступны у авторизированных дистрибьюторов QNAP в Азербайджане.