QNAP расширяет свой портфель решений для хранения данных новыми предложениями SSD и HDD

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области компьютерных, сетевых решений и решений для хранения данных, сообщает о расширении портфеля своих решений для хранения данных за счет новейших предложений от ведущих производителей SSD и HDD. Теперь предложения QNAP включают:

2,5-дюймовые SSD-накопители от WD и Kingston;

SSD-накопители U.2 и M.2 PCIe NVMe от WD;

3,5-дюймовые жесткие диски SATA от Seagate.

Это пополнение значительно расширяет линейку продуктов QNAP, предоставляя партнерам и заказчикам более широкий спектр высокопроизводительных вариантов хранения данных.

Расширенное портфолио теперь доступно клиентам в странах Балтии, Кавказа, Центральной Азии и Украины. Целью QNAP на данном этапе является предоставление лучших решений для хранения данных, соответствующие вашим потребностям, где бы вы ни находились.

Непревзойденное спокойствие

На все новые SSD и HDD предоставляется 5-летняя гарантия. Это гарантирует, что вы получите не только продукцию высочайшего качества, но и долгосрочную надежность и поддержку.

Универсальное решение

Благодаря новому предложению QNAP упрощает процесс покупки, позволяя вам приобретать NAS и накопители с 5-летней гарантией от одного надежного поставщика.

Данные продукты уже доступны у авторизированных дистрибьюторов QNAP в Азербайджане.