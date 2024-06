Большинство зрителей Summer Game Fest 2024 поставили презентации низкую оценку

Джефф Кили, организатор и ведущий выставки Summer Game Fest 2024 попросил своих подписчиков в соцсети X оценить презентацию, прошедшую этой ночью.

На данное время более 39% респондентов проголосовали за вариант «D или ниже» (3 балла или меньше по пятибалльной шкале). Общее количество ответов превысило 223 тысячи. До конца опроса осталось еще 9 часов.

How would you grade today’s #SummerGameFest live show?

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) June 7, 2024