Большинство зрителей Summer Game Fest 2024 поставили презентации низкую оценку

Джефф Кили, организатор и ведущий выставки Summer Game Fest 2024 попросил своих подписчиков в соцсети X оценить презентацию, прошедшую этой ночью.

На данное время более 39% респондентов проголосовали за вариант «D или ниже» (3 балла или меньше по пятибалльной шкале). Общее количество ответов превысило 223 тысячи. До конца опроса осталось еще 9 часов.

How would you grade today’s #SummerGameFest live show? — Geoff Keighley (@geoffkeighley) June 7, 2024

«A» (отлично) — 9,2% опрошенных

«B» (хорошо) — 24,5%

«C» (удовлетворительно) — 26,8%

«D или ниже» (слабо) — 39,5%

По словам некоторых зрителей, этот показ оказался одним из самых слабых за последние годы. Крупных анонсов на презентации не было вообще.