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9 июня, 2024
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Большинство зрителей Summer Game Fest 2024 поставили презентации низкую оценку

Summer Game Fest 2024

Джефф Кили, организатор и ведущий выставки Summer Game Fest 2024 попросил своих подписчиков в соцсети X оценить презентацию, прошедшую этой ночью.

На данное время более 39% респондентов проголосовали за вариант «D или ниже» (3 балла или меньше по пятибалльной шкале). Общее количество ответов превысило 223 тысячи. До конца опроса осталось еще 9 часов.

  • «A» (отлично) — 9,2% опрошенных
  • «B» (хорошо) — 24,5%
  • «C» (удовлетворительно) — 26,8%
  • «D или ниже» (слабо) — 39,5%

По словам некоторых зрителей, этот показ оказался одним из самых слабых за последние годы. Крупных анонсов на презентации не было вообще.

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