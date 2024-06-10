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11 июня, 2024
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Бесплатная доставка и скидки до 50% — эксклюзивно для подписчиков Wolt+ до 30 июня!

Wolt

Хотите заказать любимое блюдо на обед? Или планируете смотреть футбольный матч с друзьями? С Wolt+ теперь всё выгоднее!

С подпиской Wolt+ вы получаете бесплатную доставку заказов в радиусе до 6 км. Этим летом подписка Wolt+ встречает сезон специальными предложениями и скидками до 50%.

До 30 июня подписчики Wolt+ могут воспользоваться бесплатной доставкой и скидками до 50%. Эти предложения действительны для заказов из выборочных ресторанов и магазинов и доступны только подписчикам Wolt+. В неделях Wolt+ участвуют такие заведения, как McDonald’s, Pizza Mizza, Wolt Market, İndi Market, KFC, Papa Johns, Shaurma №1 и многие другие рестораны и магазины.

Подписчики Wolt+ также получают дополнительный кэшбэк в размере 5% с каждого заказа на вынос, который можно использовать при следующих заказах. Это не только снижает расходы на еду и доставку, но и помогает экономить на ежемесячных покупках. Ежегодная стоимость подписки составляет 39₼ ( в месяц — 3.25₼), а ежемесячная стоимость подписки составляет всего 5.49₼, и эта сумма легко окупается за несколько заказов.

Кроме того, вы можете испытать подписку бесплатно в течение 30 дней и отменить её в любое время.

Для получения дополнительной информации перейдите по следующей ссылке: https://explore.wolt.com/ru/aze/wolt-plus/weeks

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