Apple представила visionOS 2 для гарнитуры Vision Pro

Компания Apple на WWDC 2024 представила visionOS 2 – новую версию программной платформы для гарнитуры смешанной реальности Vision Pro.

Разработчики обновили приложение «Фото», теперь оно сможет превращать обычные фотографии в объемные с 3D-эффектом, используя алгоритмы машинного обучения. А функция SharePlay позволит быстро делиться контентом с другими пользователями.

Apple анонсировала улучшение функции виртуального монитора для Mac, она будет поддерживать увеличенное разрешение. По словам разработчиков, эффект будет сопоставим с использованием сразу двух ультраширокоформатных 4K-мониторов.

Компания объявила, что Canon выпустит 3D-объектив для камеры EOS R7, предназначенный для создания контента для Vision Pro. Реализована поддержка специального режима для путешествия в самолетах и поездах — он позволит просматривать контент в высоком качестве без необходимости использования дополнительных устройств. Появились дополнительные жесты для управления гарнитурой, улучшенная поддержка мыши и немного измененная сетка иконок приложений. Релиз visionOS 2 состоится этой осенью.

На презентации Apple также сообщила, что Red Bull готовит новый иммерсивный спортивный сериал, а сама компания — свою первую сценарную иммерсивную функцию. Также было отмечено, после старта продаж за 4 месяца для Vision Pro появилось более 2000 приложений, которые написаны специально под эту платформу, а также свыше 1,5 млн. программ, адаптированных с iPhone и iPad. С 28 июня начинаются продажи Apple Vision Pro в Китае, Сингапуре и Японии, а с 12 июля она появится в Австралии, Канаде, Франции, Германии и Великобритании.