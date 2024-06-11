Visa представляет Subscription Manager — простую и удобную функцию для быстро растущей экономики подписок

Сегодня Visa, мировой лидер в сфере цифровых платежей, объявила о запуске Subscription Manager — новой комплексной услуги для финансовых учреждений, которая предоставляет держателям карт Visa возможность легко и удобно отслеживать подписки прямо с мобильного устройства.

Мировой рынок подписочных сервисов стабильно растет. Ожидается, что к 2025 году его стоимость достигнет ошеломительных $406 млрд. По мере того, как потребители все больше пользуются подписочными сервисами в таких секторах, как розничная торговля, продовольственные товары и т. д., им становится все сложнее управлять многочисленными платежами.

Новый инструмент Visa Subscription Manager помогает собрать ключевые аспекты регулярных платежей в одном месте, позволяя держателям карт видеть, где хранятся данные их карт, просматривать, какие регулярные платежи списываются с карт и прекращать эти платежи.

«Отслеживать особенности условий каждой платформы бывает сложно, что потенциально может привести к незамеченным взысканиям средств даже после отмены подписки, — прокомментировала Кристина Дорош, старший вице-президент, региональный менеджер Visa в 17 странах. — Наша цель — сделать этот процесс проще и убедиться, что держатели карт точно знают, кому и когда поступают их средства».

Ожидания потребителей относительно бесшовных и безопасных цифровых платежей растут, поэтому эмитентам важно идти в ногу с их запросами. Эту тенденцию подтверждают данные отчета Visa, который вскоре будет опубликован: 63% опрошенных потребителей устраивает будущее, полностью построенное на цифровых деньгах. Быстрое внедрение новых цифровых финансовых инструментов и услуг способствует этому переходу, и потребители все чаще используют приложения и мобильные кошельки для управления средствами. В этом же отчете сообщается, что более половины опрошенных потребителей стали использовать мобильные кошельки только в прошлому году.

Subscription Manager — это новейшее дополнение к пакету Visa Digital Enablement, обширному набору инструментов и гибких решений, помогающих эмитентам предложить лучший цифровой опыт держателям карт. Новое решение поддерживает неустанные усилия Visa по повышению прозрачности и контроля в экономике подписок, опираясь на такие инициативы, как мандат компании 2020 года, требующий от продавцов получить согласие держателя карты после бесплатного пробного периода или приветственного спецпредложения, прежде чем начать взимать средства.

Subscription Manager уже доступен в Азербайджане. Для получения дополнительной информации об этом инструменте, а также о решениях Visa для эмитентов и других дополнительных услугах для бизнеса, посетите Visa Developer Center.