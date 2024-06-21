Xiaomi представила роутер с большой зоной покрытия Wi-Fi

Компания Xiaomi представила новый маршрутизатор под названием Mesh System AC1200, который обеспечивает эффективное покрытие сети Wi-Fi на больших площадях. Корпус устройства выполнен полностью из белого пластика, габариты составляют 89,5×89,5×153,7 мм.

Xiaomi Mesh System AC1200 обеспечивает покрытие беспроводной сетью Wi-Fi площадь до 140 м². Компания предлагает на выбор наборы из одного, двух (до 260 м²) и трех (370 м²) маршрутизаторов. Особенностью многокомпонентной Mesh-системы является то, что подключенные к сети гаджеты автоматически переключаются между роутерами, обеспечивая стабильное подключение в любой точке дома. В случае выхода из строя одного из роутеров система в авторежиме перенастраивается для бесперебойной работы сети Wi-Fi. При этом не обязательно приобретать три одинаковых устройства — достаточно, чтобы роутер-спутник поддерживал технологию Xiaomi Mesh. Всего доступно объединение до 10 устройств в единую Mesh-сеть и до 120 подключаемых к ней гаджетов.

Роутеры работают в диапазонах частот 2,4 и 5 GHz, а также поддерживает подключение Wi-Fi 5. Скорость передачи достигает 1200 Мбит/с. На корпусе каждого девайса расположены два порта WAN/LAN со скоростью проводного соединения до 1000 Мбит/с.

Xiaomi Mesh System AC1200 уже появился на глобальном сайте бренда и скоро будет доступен по всему миру. Цены и старт продаж пока не раскрываются, но ожидается, что роутер будет стоить около $50.