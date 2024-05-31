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1 июня, 2024
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Sony анонсировала God of War Ragnarök для ПК

God of War: Ragnarök

В рамках майской презентации State of Play компания Sony представила ПК-версию фэнтезийного экшена God of War Ragnarök. За разработку порта отвечала студия Jetpack Interactive, которая занималась ПК-версией God of War (2018).

В показанном ролике объявили ключевые особенности порта:

  • Неограниченный фреймрейт и поддержка нативного 4K-разрешения;
  • Поддержка технологий масштабирования изображения NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 и Intel XeSS 1.3;
  • Совместимость с ультраширокими дисплеями с соотношением сторон 21:9 и 32:9.

God of War: Ragnarök

ПК-версия включает в себя дополнение Valhalla, в котором разработчики добавили сюжетный «роглайт»-режим. Для прохождения игры необходимо завести учетную запись в PlayStation Network. Это означает, что God of War Ragnarök, скорее всего, не будет продаваться в регионах, где нет возможности создать такой аккаунт.

Релиз игры состоится 19 сентября. Страница God of War Ragnarök уже появилась в Steam.

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