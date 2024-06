Sony анонсировала God of War Ragnarök для ПК

В рамках майской презентации State of Play компания Sony представила ПК-версию фэнтезийного экшена God of War Ragnarök. За разработку порта отвечала студия Jetpack Interactive, которая занималась ПК-версией God of War (2018).



В показанном ролике объявили ключевые особенности порта:

Неограниченный фреймрейт и поддержка нативного 4K-разрешения;

Поддержка технологий масштабирования изображения NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 и Intel XeSS 1.3;

Совместимость с ультраширокими дисплеями с соотношением сторон 21:9 и 32:9.

ПК-версия включает в себя дополнение Valhalla, в котором разработчики добавили сюжетный «роглайт»-режим. Для прохождения игры необходимо завести учетную запись в PlayStation Network. Это означает, что God of War Ragnarök, скорее всего, не будет продаваться в регионах, где нет возможности создать такой аккаунт.

Релиз игры состоится 19 сентября. Страница God of War Ragnarök уже появилась в Steam.