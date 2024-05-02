Сегодня отмечается Всемирный день пароля (World Password Day)

Первый четверг мая каждого года отмечается Всемирный день пароля, который призван обратить внимание общественности на важность безопасности в онлайн-мире и популяризировать средства защиты личной информации и конфиденциальных данных в современном цифровом мире.

Исследователь безопасности Марк Бернетт впервые в своей книге «Совершенные пароли» в 2005 году предложил людям провести «день паролей», в который они обновляют важные пароли. Но инициатором учреждения данного праздника является Intel Security. Первые мероприятия по случаю праздника прошли в 2013 году и с тех пор они стали традиционными.

Как создать безопасный пароль?

Прежде всего, необходимо использовать комбинацию символов таких, как заглавные и строчные буквы, цифры, а также специальные символы.

Старайтесь избегать паролей, которые легко можно угадать. Например, «123456», «qwerty» или «password».

Используйте длинные пароли. Помните, чем длиннее пароль, тем сложнее его взломать.

Не используйте один и тот же пароль для нескольких аккаунтов, а также регулярно меняйте пароли, особенно для важных аккаунтов.

Всемирный день пароля напоминает о важности защиты онлайн-аккаунтов и личной информации. Это время для того, чтобы пересмотреть свои пароли, обновить их и принять новые меры для обеспечения безопасности. Создание и поддержание надежных паролей является сегодня первым шагом к защите от киберугроз и обеспечению безопасности в условиях современной цифровой эпохи.