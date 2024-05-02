spot_img
2 мая, 2024
ДомойSoftwareКибербезопасностьСегодня отмечается Всемирный день пароля (World Password Day)

Сегодня отмечается Всемирный день пароля (World Password Day)

World Password Day

Первый четверг мая каждого года отмечается Всемирный день пароля, который призван обратить внимание общественности на важность безопасности в онлайн-мире и популяризировать средства защиты личной информации и конфиденциальных данных в современном цифровом мире.

Исследователь безопасности Марк Бернетт впервые в своей книге «Совершенные пароли» в 2005 году предложил людям провести «день паролей», в который они обновляют важные пароли. Но инициатором учреждения данного праздника является Intel Security. Первые мероприятия по случаю праздника прошли в 2013 году и с тех пор они стали традиционными.

Как создать безопасный пароль?

  • Прежде всего, необходимо использовать комбинацию символов таких, как заглавные и строчные буквы, цифры, а также специальные символы.
  • Старайтесь избегать паролей, которые легко можно угадать. Например, «123456», «qwerty» или «password».
  • Используйте длинные пароли. Помните, чем длиннее пароль, тем сложнее его взломать.
  • Не используйте один и тот же пароль для нескольких аккаунтов, а также регулярно меняйте пароли, особенно для важных аккаунтов.

Всемирный день пароля напоминает о важности защиты онлайн-аккаунтов и личной информации. Это время для того, чтобы пересмотреть свои пароли, обновить их и принять новые меры для обеспечения безопасности. Создание и поддержание надежных паролей является сегодня первым шагом к защите от киберугроз и обеспечению безопасности в условиях современной цифровой эпохи.

Предыдущая статья
Малый бизнес, большие риски: как защитить компанию с помощью паролей
Следующая статья
Проект «Построй будущее своими руками» в женском приюте
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,050ФанатыМне нравится
1,019ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»