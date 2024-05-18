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18 мая, 2024
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Azercell принял участие в Неделе карьеры ADA

Azercell

Лидирующий мобильный оператор страны предоставил 10 студентам возможность участия в программе летней стажировки в компании.

Azercell принял участие в Неделе карьеры в Университете ADA. 10 студентов, прошедших отбор в рамках семинаров, проведенных мобильным оператором в течение недели, итоговой оценки и собеседований, получили возможность принять участие в программе летней стажировки в Azercell. Этот опыт позволит студентам получить практические навыки и познакомит с телекоммуникационной отраслью.

Участие Azercell в Неделе карьеры ADA отражает стремление компании внести свой вклад в профессиональное развитие студентов и подготовку будущих специалистов. Ежегодно в программе студенческой стажировки в Azercell принимают участие десятки молодых людей. Таким образом лидирующий мобильной оператор дает студентам возможность развить собственные навыки в сфере телекоммуникаций и приобрести ценный опыт в компании, который поможет им в построении будущей карьеры.

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