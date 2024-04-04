Собрана самая большая в мире цифровая камера разрешением 3200 Мп

Команда ученых из Национальной ускорительной лаборатории SLAC (США) завершила создание самой большой цифровой камеры в истории человечества Legacy Survey of Space and Time (LSST). На разработку и построение камеры ушло почти два десятилетия.

Камеру весом 3 т с диаметром объектива 1,5 м и габаритами с небольшой автомобиль готовят к отправке в Чили для установки на 8-м телескоп Simonyi в обсерватории имени Веры Рубин. Установка LSST на телескоп ожидается до конца текущего года. Устройство будет наблюдать за южной частью неба и фотографировать космос. Глобальное научное сообщество уже в предвкушении от предстоящих открытий.

В LSST используется 189 датчиков с разрешением 16 Мп каждый, общее разрешение камеры составляет 3200 Мп. Для сравнения, человеческий глаз имеет разрешение 120-140 Мп. Утверждается, что камера на 100 млн. раз чувствительнее к свету, чем глаз человека. Для отображения одного снимка в полном разрешении требуется 378 экранов с разрешением 4K. Размер объектива составляет 1,55 м.

Каждую ночь камера будет собирать до 15 Tb данных. Она сможет проследить за миллиардами галактик и примерно 17 млрд. звезд в нашей галактике. Наблюдению станут доступны миллионы объектов Солнечной системы.

«Мы скоро начнем создавать величайший фильм всех времен и самую информативную карту ночного неба из когда-либо созданных», — заявил Желько Ивезич, астрофизик из Вашингтонского университета и директор обсерватории Веры Рубин.

Конечная цель ученых — составить масштабную карту ночного неба размером 60 Pb(петабайт). Ожидается, что камера позволит лучше изучить состав Вселенной, ответить на вопросы появления всего вокруг и нашей галактики, в частности, понять принципы расширения космоса, а также разгадать природу и распределение темной материи.