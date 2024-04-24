Представлены защищенные smart-часы Xiaomi Black Shark GS3

Black Shark, игровой бренд компании Xiaomi, представил новую модель smart-часов GS3. Устройство отличается повышенной прочностью и продолжительным временем автономной работы.

Black Shark GS3 сертифицированы по стандарту MIL-STD, поддерживающему 15 протоколов долговечности. Они выдерживают низкие и высокие температуры, а также обладают водо- и пылеотталкивающими свойствами.

Smart-часы оснащены круглым 1,43-дюймовым AMOLED-экраном, встроенным GPS-приемником и аккумулятором, обеспечивающим до 21 дня работы без подзарядки. Есть поддержка более 100 спортивных режимов. Более подробных технических данных компания пока не сообщила. Xiaomi Black Shark GS3 будут доступны в черном и зеленом цветах корпуса. Цена и дата начала продаж устройства пока не объявлены.