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24 апреля, 2024
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Представлены защищенные smart-часы Xiaomi Black Shark GS3

Xiaomi Black Shark GS3

Black Shark, игровой бренд компании Xiaomi, представил новую модель smart-часов GS3. Устройство отличается повышенной прочностью и продолжительным временем автономной работы.

Black Shark GS3 сертифицированы по стандарту MIL-STD, поддерживающему 15 протоколов долговечности. Они выдерживают низкие и высокие температуры, а также обладают водо- и пылеотталкивающими свойствами.

Smart-часы оснащены круглым 1,43-дюймовым AMOLED-экраном, встроенным GPS-приемником и аккумулятором, обеспечивающим до 21 дня работы без подзарядки. Есть поддержка более 100 спортивных режимов. Более подробных технических данных компания пока не сообщила. Xiaomi Black Shark GS3 будут доступны в черном и зеленом цветах корпуса. Цена и дата начала продаж устройства пока не объявлены.

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