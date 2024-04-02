AMD представила мобильные процессоры Ryzen 5 7235H и Ryzen 7 7435H

Компания AMD представила два мобильных процессора серии Ryzen 7030, относящейся к поколению Rembrandt Refresh. Ryzen 5 7235H и Ryzen 7 7435H основаны на архитектуре Zen 3+ и в отличие от остальных моделей серии не имеют встроенной графики.

Чипы будут выпускаться в версиях «H» и «HS». Разница между ними заключается в сегменте устройств, для которых они предназначены. Первые – для применения в высокопроизводительных ноутбуках, а вторые — в ультракомпактных и энергоэффективных ноутбуках. Кроме того, процессоры версии «H» поддерживают дополнительный разгон, а модели «HS» нет.

Ryzen 5 7235H предлагает 4 ядра и 8 потоков, а Ryzen 7 7435H — 8 ядер и 16 потоков. Частоты будут варьироваться от 3,2 до 4,2 GHz и от 3,1 до 4,5 GHz соответственно. Ryzen 5 7235H имеет 2 Mb кеш-памяти L2 и 8 Mb кеш-памяти L3, Ryzen 7 7435H получил 4 Mb кеш-памяти L2 и 16 Mb кэша L3. Процессоры используют BGA-сокет FP7r2 и имеют номинальный TDP 45 Вт. На сайте AMD отмечается, что применение новых процессоров требует наличия дискретной видеокарты.