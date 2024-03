Epic Games Store бесплатно отдает приключение Deus Ex: Mankind Divided и головоломку The Bridge

В Epic Games Store проходит очередная бесплатная раздача. На этот раз, до 21 марта 18:00 по бакинскому времени, можно забрать две игры: иммерсивное киберпанк-приключение Deus Ex: Mankind Divided и головоломку The Bridge.

Deus Ex: Mankind Divided — это сиквел вышедшей в 2011 году Human Revolution. Сюжет игры продолжает историю киборга Адама Дженсена. Игра заслужила в основном положительные отзывы в Steam, хотя и считается не самой любимой в серии у фанатов.



The Bridge — приключенческая головоломка, геймплей которой основан на законах физики. Доступно 48 загадок, связанных с гравитационными воронками, параллельными измерениями и управлением притяжения. Игра заслужила очень положительные отзывы в Steam. Пользователи хвалят черно-белый дизайн и необычную механику вращения окружения. Игру уже отдавали бесплатно в январе 2020 года.

На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут симулятор рыбалки Call of the Wild: The Angler и комиксное приключение Invincible Presents: Atom Eve.