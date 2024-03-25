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25 марта, 2024
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Xiaomi представила умные очки со встроенной Bluetooth-гарнитурой

Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses

Компания Xiaomi представила второе поколение очков Mijia Smart Audio Glasses с технологией воздушной передачи звука. Несмотря на слово «Smart» в названии, умных функций здесь нет — это не AR-очки, как может показаться на первый взгляд.

По сути, Mijia Smart Audio Glasses — это Bluetooth-наушники, встроенные в дужки обычных очков. В них используются ультразвуковые динамики SLS0820 с шумоподавлением, которые направленно передают звук в ушные каналы по воздуху. Говорится о двойной системе защиты от утечки звука.

Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses

Очки позволяют слушать музыку, общаться по телефону и использовать голосовых ассистентов. Управление осуществляется через жестовую навигацию по дужке. Также в очки встроены датчики для приостановки воспроизведения музыки, если пользователь их снимает.

Mijia Smart Audio Glasses будут предложены с шестью оправами на выбор и солнцезащитными линзами в качестве опции. Заявленное время автономной работы достигает 10 часов при непрерывном воспроизведении музыки и до 7 часов при разговоре по телефону. При активном использовании гаджет проработает до 24 часов, а в режиме ожидания — до 11 дней. Зарядка осуществляется через магнитный коннектор в дужке. Вес корпуса составляет 37,7 гр, длина дужек — 155 мм. Корпус защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP54.

Очки будут доступны для краудфандинга в Китае через площадку Xiaomi Youpin с 27 марта по 10 апреля. В период сбора средств их можно будет купить за $63, после стандартная цена составит $83.

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