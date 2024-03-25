В ОАЭ появится первый киберспортивный остров за $280 млн

В Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), появится киберспортивный остров. Реализует амбициозный проект глобальная сеть киберспортивных клубов True Gamers. Сейчас ведутся переговоры с инвесторами по обеспечению необходимого финансирования для строительства. Проект оценивается в $280 млн., срок его окупаемости составляет 10 лет.

Геймерам будет предложена профессиональная тренировочная база, ультрасовременная площадка для проведения турниров и помещения для создания контента. Обещаны уникальные мероприятия, в том числе заселение в отель с парашюта в стиле PUBG.

Профессиональные и начинающие киберспортивные команды получат доступ к учебным курсам, специальным зонам для отдыха и программе сбалансированного питания для достижения максимальных результатов. Также запланированы детские киберспортивные лагеря для тренировки подрастающего поколения геймеров.

Остров будет разделен на несколько зон:

TG Arena — основная зона, предназначенная для проведения международных турниров, цифровых выставок и конференций. Арена адаптируется к различным игровым жанрам и форматам соревнований, предлагая специализированные зоны, в том числе компьютерный клуб с 100 высокопроизводительными ПК, зону автосимуляторов с 20 платформами, консольную зону и полностью оборудованную зону стриминга;

Digital Tower — бизнес-центр с современными рабочими местами, акселераторами стартапов, передовыми технологиями и анимационными студиями;

GG Bootcamps — зона, где обеспечат оптимальные условия для профессиональных игроков при подготовке к турнирам;

GG Resort — роскошный отель для всех гостей с 200 номерами, оснащенными высокопроизводительными ПК. В отеле будут спа-центр, бассейн и шикарные пляжи.

В процессе разработки проекта команда True Gamers сотрудничала с киберспортивными командами со всего мира, чтобы определить требования к оптимальной среде учебного лагеря.